¡Calendario definido! Así se jugará la Liga BetPlay Dimayor 2021-II

Dimayor dio a conocer el calendario que tendrá la Liga BetPlay Dimayor 2021-II con la inclusión de los dos nuevos inquilinos de primera, Atlético Huila y Deportes Quindío,. completando los 20 clubes que participarán en el certamen. En la primera fecha se destaca el cruce entre Santa Fe y Cali, en el estadio El Campín de Bogotá. Este es el fixture completo.

⚽️Hoy se realizó la Junta de Competencia de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2021 para debatir y tomar diferentes decisiones con relación al sistema del campeonato, el fixture y el calendario de competencia.⚽️



Conoce los detalles 👉🏻https://t.co/7BN07IdcSX pic.twitter.com/Fgis1yfA9G — DIMAYOR (@Dimayor) July 12, 2021

Fecha 1



Independiente Medellín vs Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs Equidad

América vs Junior

Patriotas vs Atlético Bucaramanga

Deportes Quindío vs Jaguares de Córdoba

Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali

Envigado vs Atlético Nacional

Once Caldas vs Atlético Huila

Deportivo Pasto vs Millonarios

Deportes Tolima vs Deportivo Pereira



Fecha 2

Águilas Doradas vs América

Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe

Millonarios vs Deportes Quindío

Deportivo Cali vs Independiente Medellín

Junior vs Envigado

Equidad vs Deportivo Pasto

Atlético Huila vs Patriotas

Jaguares de Córdoba vs Once Caldas

Atlético Nacional vs Deportes Tolima



Fecha 3



Deportes Quindío vs Águilas Doradas

Deportes Tolima vs Alianza Petrolera

Envigado vs América

Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga

Patriotas vs Equidad

Jaguares de Córdoba vs Atlético Huila

Independiente Medellín vs Junior

Once Caldas vs Millonarios

Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira



Fecha 4



Águilas Doradas vs Patriotas

Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto

América vs Once Caldas

Atlético Bucaramanga vs Jaguares de Córdoba

Atlético Huila vs Deportes Quindío

Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Deportivo Pereira vs Envigado

Equidad vs Independiente Medellín

Junior vs Deportes Tolima

Millonarios vs Santa Fe



Fecha 5



Atlético Huila vs Águilas Doradas

Envigado vs Alianza Petrolera

Independiente Medellín vs América

Deportes Quindío vs Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali vs Millonarios

Independiente Santa Fe vs Equidad

Jaguares de Córdoba vs Junior

Patriotas vs Atlético Nacional

Once Caldas vs Deportivo Pereira

Deportes Tolima vs Deportivo Pasto



Fecha 6



Águilas Doradas vs Jaguares de Córdoba

Alianza Petrolera vs Deportivo Cali

América vs Patriotas

Atlético Bucaramanga vs Atlético Huila

Atlético Nacional vs Deportes Quindío

Deportivo Pasto vs Envigado

Equidad vs Deportes Tolima

Junior vs Once Caldas

Millonarios vs Independiente Medellín

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe



Fecha 7



Atlético Nacional vs Águilas Doradas

Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Independiente Santa Fe vs América

Deportes Quindío vs Once Caldas

Deportivo Cali vs Junior

Envigado vs Equidad

Atlético Huila vs Medellín

Jaguares de Córdoba vs Deportes Tolima

Deportivo Pereira vs Millonarios

Patriotas vs Deportivo Pasto



Fecha 8



Águilas Doradas vs Deportivo Pereira

Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

América vs Deportes Quindío

Once Caldas vs Atlético Bucaramanga

Deportivo Pasto vs Deportivo Cali

Deportes Tolima vs Envigado

Equidad vs Jaguares de Córdoba

Junior vs Atlético Huila

Independiente Medellín vs Santa Fe

Millonarios vs Patriotas



Fecha 9



Once Caldas vs Águilas Doradas

Santa Fe vs Alianza Petrolera

Deportivo Cali vs América

Atlético Bucaramanga vs Millonarios

Deportes Quindío vs Deportivo Pasto

Patriotas vs Envigado

Atlético Nacional vs Equidad

Atlético Huila vs Deportes Tolima

Jaguares de Córdoba vs Independiente Medellín

Deportivo Pereira vs Junior



Fecha 10



Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga

Alianza Petrolera vs Patriotas

América vs Jaguares de Córdoba

Envigado vs Deportes Quindío

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Equidad vs Deportivo Pereira

Millonarios vs Atlético Huila

Junior vs Atlético Nacional

Independiente Medellín vs Once Caldas

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe



Fecha 11



Águilas Doradas vs Junior

Once Caldas vs Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga vs América

Deportes Quindío vs Independiente Medellín

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Independiente Santa Fe vs Envigado

Atlético Huila vs Equidad

Jaguares de Córdoba vs Millonarios

Atlético Nacional vs Deportivo Pasto

Patriotas vs Deportes Tolima



Fecha 12



Millonarios vs Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs Jaguares de Córdoba

América vs Atlético Huila

Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga

Equidad vs Deportes Quindío

Envigado vs Deportivo Cali

Junior vs Patriotas

Deportivo Pereira vs Once Caldas

Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe



Fecha 13



Águilas Doradas vs Alianza Petrolera

Millonarios vs América

Atlético Bucaramanga vs Junior

Deportes Quindío vs Deportivo Pereira

Deportivo Cali vs Equidad

Independiente Medellín vs Envigado

Atlético Huila vs Atlético Nacional

Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pasto

Once Caldas vs Deportes Tolima

Patriotas vs Independiente Santa Fe



Fecha 14



Envigado vs Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

América vs Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs Deportes Quindío

Equidad vs Patriotas

Deportes Tolima vs Atlético Huila

Junior vs Jaguares de Córdoba

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Independiente Santa Fe vs Millonarios

Deportivo Pereira vs Once Caldas



Fecha 15



Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Deportes Quindío vs Alianza Petrolera

América vs Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto

Jaguares de Córdoba vs Envigado

Once Caldas vs Equidad

Atlético Huila vs Independiente Santa Fe

Millonarios vs Junior

Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Patriotas vs Deportivo Pereira



Fecha 16



Equidad vs Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs Independiente Medellín

Deportes Tolima vs América

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Junior vs Deportes Quindío

Deportivo Cali vs Patriotas

Envigado vs Millonarios

Deportivo Pasto vs Atlético Huila

Independiente Santa Fe vs Jaguares de Córdoba

Atlético Nacional vs Once Caldas



Fecha 17



Águilas Doradas vs Deportes Tolima

América vs Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga vs Envigado

Deportes Quindío vs Independiente Santa Fe

Atlético Huila vs Deportivo Cali

Millonarios vs Equidad

Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional

Junior vs Deportivo Pasto

Independiente Medellín vs Deportivo Pereira

Once Caldas vs Patriotas



Fecha 18



Deportivo Pasto vs Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs Atlético Huila

Equidad vs América

Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali vs Deportes Quindío

Envigado vs Once Caldas

Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba

Independiente Santa Fe vs Junior

Patriotas vs Independiente Medellín

Deportes Tolima vs Millonarios



Fecha 19



Águilas Doradas vs Envigado

Millonarios vs Alianza Petrolera

América vs Deportivo Pasto

Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

Deportes Quindío vs Patriotas

Jaguares de Córdoba vs Deportivo Cali

Junior vs Equidad

Atlético Huila vs Deportivo Pereira

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Once Caldas vs Independiente Santa Fe



Fecha 20



Independiente Santa Fe vs Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs Junior

Deportivo Pereira vs América

Equidad vs Atlético Bucaramanga

Deportes Tolima vs Deportes Quindío

Deportivo Cali vs Once Caldas

Envigado vs Atlético Huila

Patriotas vs Jaguares de Córdoba

Deportivo Pasto vs Independiente Medellín

Atlético Nacional vs Millonarios