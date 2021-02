Bucaramanga se dio un banquete a expensas de Nacional: le ganó 3-2

Atlético Bucaramanga superó 3-2 a Atlético Nacional, por la novena fecha en la Liga colombiana I-2021. Con goles de Michel Acosta, Brayan Fernández y Alejandro Quintana, los leopardos arrancaron con pe derecho la era de Luis Fernando Suárez como entrenador, frente a un cuadro verdolaga que había comenzado poniéndose al frente del marcador por intermedio de Jarlan Barrera, pero luego se fueron desdibujando.

Los primeros 15 minutos de juego, tuvieron a ambos equipos dividiéndose el control de la pelota. Brayan Fernández tuvo el primero con un remate de media volea que se fue desviado del arco de Kevin Mier, mientras que Nacional realizó un remate de media distancia por parte de Jonatan Álvez.



Con el pasar de los minutos, Nacional recuperaba el control de la pelota y se aproximaba sobre el área local. Poco a poco, jugadores como Andrés Andrade, Jarlan Barrera y Vladimir Hernández se juntaban para elaborar juego ofensivo.



Al minuto 28, tras una recuperación y una jugada colectiva por el sector derecho entre Yerson Candelo, Jonatan Álvez y Jarlan Barrera, para el samario rematara de media distancia, dejándole la pelota inatajable para el arquero Juan Camilo Chaverra, poniendo al frente del marcador para Atlético Nacional.



Tras el gol, Bucaramanga salió a buscar el empate y al minuto 35, tras un desborde por izquierda, Bruno Teliz, quien realizó un centro al área que peinó Fernández y desde derecha, Michel Acosta remató con pierna derecha, igualando el marcador.



Bucaramanga se volvió a meter el juego y al minuto 41 tras un descuido en defensa de Danovis Banguero y Emmanuel Olivera, le quedó la pelota a Brayan Fernández quien en dos tiempos remató la pelota pasando al frente en el marcador en el conjunto local.



Los últimos minutos del primer tiempo, fueron más de desgaste físico y fricción. El árbitro Mauricio Mercado amonestó a Brayan Fernández por una falta sobre Yerson Mosquera y Baldomero Perlaza.



En la etapa complementaria, Nacional salió en búsqueda del empate. Sobre el minuto 5, Andrés Andrade sufrió una molestia muscular en la cara interna de la pierna izquierda, el jugador pidió el cambio y Alex Castro ingresó por el ‘10’ verdolaga. Bucaramanga reaccionó sobre el minuto 10 con un remate de media distancia de Acosta. Los locales realizaron su primera variante al minuto 12 de juego, salió Michel Acosta con molestias en su pierna derecha e ingresó Jhon Hernández.



Sobre el minuto 20 y tras una incursión de Alex Castro por el sector izquierdo, elaboró un pase en profundidad al corazón del área y José Cuenú por poco marcaba en propia puerta. Bucaramanga efectuó dos cambios, mientras que Nacional le dio paso a Tomás Ángel en lugar de Yerson Candelo. Al minuto 27, Bucaramanga tuvo el tercero por intermedio de Alejandro Quintana, quien no logró definir ante la salida de Kevin Mier.



Sobre el minuto 29 y tras un contraataque en donde Nacional perdió una jugada ofensiva en pelota quieta, el argentino Alejandro Quintana con golpe de cabeza desde el sector izquierdo, aumentó la ventaja en el marcador para Bucaramanga. Guimarães realizó dos cambios más; sacó a Vladimir Hernández y Baldomero Perlaza, en lugar de Jonathan Marulanda y Sebastián Gómez.



En el último minuto de juego, Alex Castro fue derribado dentro del área por parte de Cuenú y el árbitro Mercado no dudó en sancionar el penal, que Jarlan Barrera transformó en el 3-2 definitivo, el segundo para el samario en este partido.



Al final, Nacional sufrió una dolorosa derrota, jugando su peor partido en el año y donde no supo mantener la ventaja en el marcador. Desde 2007, Bucaramanga no le había podido ganar a los verdolagas en el estadio Alfonso López, el equipo santandereano fue inteligente y aprovecharon el caos que tuvieron a lo largo de este partido.



En la próxima fecha, Bucaramanga descansará y en la undécima jornada enfrentará al Junior en Barranquilla. Por su parte, Atlético Nacional recibirá el próximo martes en el estadio Atanasio Girardot a Alianza Petrolera.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8