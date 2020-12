Lo bueno, malo, feo y lo curioso de la estrella 15 de América de Cali

América de Cali celebró el título número 15 de historia, pero el camino al título estuvo lejos de ser sencillo. Los escarlatas cayeron 2-0 en Bogotá, pero la ventaja del 3-0 les permitió coronarse campeones. Repasamos los detalles más importantes de este sufrido título.

Lo bueno



Un partido a la altura de una final

Santa Fe y América jugaron en Bogotá un partido abierto, con precauciones pero también varias opciones de gol y definiciones de gran factura. Nunca se limitaron a un partido que parecía definido con el 3-0 de la ida y se jugaron a fondo, apostaron todo lo que tenían y no ahorraron esfuerzos. Como espectáculo superó las expectativas.



El libreto de los campeones

Para algunos fue una apuesta muy peligrosa, pero América salió a la cancha en El Campín a aguantar la que sabía sería una arremetida de Santa Fe. Lo hizo muy bien en la primera media hora, hasta que dos pestañeos se los cobraron con goles, pero sin duda se superó en el complemento, cuando ajustó sus marcas en el medio y no le dio un solo espacio a Santa Fe para ir por el tercer tanto y forzar la definición por penaltis.



La hora de las revanchas

El primero en dar un paso al frente, después de ácidas y, según él, injustas críticas, fue Juan Cruz Real. Su mérito fue convencer a un grupo que venía de levantar el trofeo de que aún podía seguir ganando de su mano y su estrategia, para muchos de poco brillo, resultó sumamente efectiva. El argentino es, como diría Vergara, un gran 'tapabocas', pues sus manejos polémicos con referentes como Segovia o Sierra resultaron, al final, acertados. Y junto a él otros como el veterano Adrián Ramos, un jugador costoso y quien no llegaba en su pico más alto, también disfrutó de su revancha.

Fue lo que pasó con la confianza a Graterol, a los jóvenes Sánchez Moreno. Todos sacan pecho hoy.



La Santa Fe de los cardenales

Un día después de la final, los hinchas 'cardenales' podrán reprochar todo menos la entrega absoluta de su equipo y la fe intacta en que la remontada era posible. Especialmente en el primer tiempo, el equipo de Rivera superó sus propias falencias y fue al frente por los goles que requería. ¡Y le alcanzó para hacer dos! Luego el cansancio y el tino de América para no dejarlo pasar de largo desequilibró la balanza, pero Rivera y los suyos nunca dejaron de creer que otro final era posible.



El buen trabajo de los árbitros

Pocas veces se destaca pero en esta oportunidad hay que decir que Wilmar Roldán y sus asistentes hicieron un trabajo impecable. En lo disciplinario estuvieron a la altura y en decisiones clave como el desplome de Ortiz que abrió el camino al gol de Sambueza, cuando los escarlatas protestaron airadamente una falta de fairplay que en realidad no aplicaba.

Lo malo





El poco peso de figuras de América en Bogotá

Aunque el título fue a Cali de la mano de América, eso no evita los lunares que mostraron en el campo los jugadores de quienes más se esperaba en Bogotá: Adrián Ramos apenas tuvo dos intentos en 96 minutos y Duván Vergara tampoco tuvo el peso ofensivo suficiente para presionar el descuento. Hoy, con el trofeo en la mano, es solo una anécdota, pero no lograron hacer diferencia.



El desinfle en la final de un Santa Fe demoledor

En el peor momento, el mejor equipo de la Liga tuvo un bajón. Justo en los partidos de ida y vuelta contra América se fundieron las ideas, nada menos que una de sus virtudes en la temporada. Sambueza, Ramos y Kelvin Osorio fallaron en la ida y aunque el primero se recuperó en al vuelta, no alcanzó para lograr con Seijas, Valdes y Cucchi el tercer anhelado tanto en Bogotá. Falló todo, incluso en planteamiento en Cali del DT Rivera, pero el bache fue general y el circuito creativo ya no pudo repararse.

Lo curioso



La promesa de Cruz Real



El DT de América fue el gran ganador en el título del América pues superó, antes que nada la desconfianza. Y lo hizo amparado en una inquebrantable fe en Dios que le hizo prometer un insólito sacrificio si lograba ser campeón: ir caminando del Pascual Guerrero a la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. ¡Son cerca de 70 kilómetros! ¿Podrá cumplirlos?

Lo feo





El desenfreno de la celebración



Causó preocupación y, en no pocos casos, indignación: los hinchas de América protagonizaron animadas celebraciones en Bogotá y especialmente en Cali, donde la escena fue de personas sin respetar medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas y otras normas básicas de protección del coronavirus covid-19.

Sin duda, el gran lunar de la final de vuelta fueron las concentraciones de hinchas de América y de Santa Fe en las sedes de concentración y en la propia calle 26, cuando América al aeropuerto Eldorado de Bogotá.



La desobediencia obligó a imponer medidas estrictas de parte de la Alcaldía, a imponer Ley seca y restringir la operación de Transmilenio, afectando a quienes tenían interés y a quienes no en el partido de la final.