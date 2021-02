Nacional se hizo agua en Bucaramanga: análisis de la derrota verde

Atlético Nacional sumó su segunda derrota en la Liga, cayendo 3-2 con Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López de la capital santandereana. Los verdolagas no fueron un equipo confiable y pese a irse por encima del marcador, la ventaja les duró muy poco y al final sufrieron varios fallos simultáneos en su juego que derivaron en un nuevo revés para los dirigidos por Alexandre Guimarães. A continuación, el análisis del partido.

Cambio del arquero: En su debut como titular en este 2021, Kevin Mier sufrió la caída de su arco en tres oportunidades. Su juventud le pesó a la hora de ordenar la defensa o en achicar en jugadas puntuales como en los goles de Brayan Fernández y Michel Acosta. Por momentos, los nervios le ganaron y no tomó buenas decisiones.



La defensa fue permeable y lenta: Danovis Banguero fue presa fácil de los atacantes locales, el ex Tolima no logró aplomarse en la cancha y al final quedó en la foto de la definición en los dos primeros goles. Le faltó esa agresividad que tenía en su anterior club y todavía sigue debiendo mucho en las expectativas como refuerzo verdolaga. Olivera trató de ayudar en los errores de sus compañeros, pero se le vio lento y desordenado en marca, al igual que Yerson Mosquera, quien no logró mostrar esa agilidad que había tenido en otros encuentros.



Lesión de Andrés Andrade: Pese a que son varios los partidos donde Andrés Andrade no logró brillar como la costumbre del año anterior. Su juego en este partido le alcanzó para 50 minutos, debido a un tirón en la cara interna de su muslo izquierdo. Sin el rifle, el equipo sufrió más fisuras que derivaron en el tercer gol del local.



Sin sociedades: Jarlan Barrera mantuvo un nivel destacado, pero no encontró en la misma sintonía con jugadores como Andrés Andrade y Vladimir Hernández, este último acumula varios partidos donde es intrascendente. En el medio, Baldomero Perlaza le tocó cargar con Bryan Rovira, quien sigue en un nivel flojo y en ataque Jonatan Álvez se asoció bien en el primer gol de Jarlan, pero luego se perdió del partido.



Variantes: Los cambios a Guimarães no le resultaron, sacó a Yerson Candelo, quien venía realizando un buen partido, dándole salida al equipo por derecha. A Tomás Ángel todavía le falta un poco más de malicia para afrontar una competencia de Liga y la idea de jugar con dos ‘9’ no le resultó. Jonathan Marulanda entró a ejercer la función de Candelo, pero se dedicó más a discutir que a jugar. Mientras que Sebastián Gómez ayudó un poco en el medio, pero el cambio hubiese sido mejor por Rovira, quien estaba más ido del juego que Baldomero.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8