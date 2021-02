'El equipo debe estar en estado de alerta': Guimarães tras la derrota

Atlético Nacional cayó 3-2 con Atlético Bucaramanga, en la novena fecha de la Liga I-2021. Los verdolagas sufrieron su segunda derrota en el campeonato y al final del partido, Alexandre Guimarães analizó el encuentro que desarrolló su equipo.

“Este partido lo marca mucho el resultado final, estas decisiones por parte de los árbitros. Eso influenció, como también influenció en el partido anterior. Debemos estar alertas, porque se puede echar al traste un trabajo que se está haciendo bastante bien. Por lo demás, el equipo después del 0-1, se acomodó, pero no reaccionó bien tras el empate, se descontroló y ellos se pusieron en ventaja. En el segundo tiempo salimos a buscar el empate y el rival hizo lo esperable en aguantar y contragolpear, pero ahí mostramos otra cara en querer, en ir por el resultado, me quedo con eso, dejamos esto atrás y ahora pensamos en mejorar para recibir a Alianza Petrolera”, indicó.



Además, “no es un tema de sistema, en este partido no pasó tanto estar más juntos y tener el equipo más corto. En algunas situaciones, jugamos con mucho espacio a la espalda del medio campo, pero son los riesgos que tuvimos que temer”.



En cuanto a lo que le inquieta en el esquema de su equipo, Guimarães señaló que “me preocupa que, en cada partido, debemos saber bien que los rivales nos van a querer sacar del juego, por eso el equipo debe estar en estado de alerta, no solo en algunos lapsos. Cada quien se van jugando sus cosas. En muchos tramos del primer y el segundo tiempo, debíamos mover más la pelota. Nos apuramos en el uno contra uno y algunas veces terminamos en desventaja”.



Analizando el progreso de su rival, Alexandre detalló que “sinceramente, el partido en el primer tiempo a nosotros nos hace daño en dos jugadas que no afectaron la función de la línea de tres. Nos costó encontrar la movilidad en los jugadores del frente de ataque”.



Finalmente, habló sobre los delanteros, específicamente Jonatan Álvez, quien no arranca a marcar en nueve juegos disputados con Nacional. “A Jefferson Duque le dimos el tiempo prudente para que se recupere y por eso hemos querido darle continuidad Jonatan Álvez, ya Tomás tuvo más minutos. Los delanteros pueden tener esas fases que el arco se cierra, pero es un delantero muy importante para nosotros que en cualquier momento pueda resolver esa situación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8