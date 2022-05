¡Por el honor! América recibe al Unión Magdalena en el Pascual

América de Cali terminó su preparación para recibir al Unión Magdalena por la última fecha del todos contra todos, este domingo a partir de las 7:00 de la noche en el estadio Pascual Guerrero. Los diablos rojos no pasan por un buen momento tras la eliminación por Copa Colombia y sobre todo esperan volver al triunfo, después de no hacerlo desde el inicio de la segunda era de Guimaraes.

El equipo tras la derrota en Santa Marta regresó a la ciudad ese mismo día, donde hicieron los trabajos de recuperación física y posteriormente se liberó al grupo que hizo parte de la expedición hasta el otro día. El viernes los americanos continuaron con la recuperación física y en los últimos momentos trabajaron en espacio reducido en la sede deportiva de Cascajal.



El sábado tuvieron el último entrenamiento previo al juego contra los samarios, haciendo énfasis en la parte estratégica correspondiente, para poder sumar la primera victoria en esta segunda etapa del técnico Alexandre Guimaraes. Las únicas bajas que tendrá el equipo son los mediocampistas Larry Angulo y Iago Falque, que salieron lesionados en el compromiso de vuelta de los octavos de final de la copa.



Datos previos



Desde 2002, América de Cali se mantiene invicto como local ante Unión Magdalena en Primera División, tras ocho enfrentamientos (7 victorias y 1 empate), empatando el primero de todos y ganando los siete más recientes. Además, los diablos rojos promedian tres goles por encuentro en esos ocho duelos.



América de Cali ha ganado solo dos de sus últimos siete partidos como local en la Liga DIMAYOR I-2022 (3 empates y 2 derrotas), después de haber ganado cinco de sus seis encuentros anteriores en casa en Primera División (1 derrota).



Unión Magdalena acumula cuatro partidos como visitante sin anotar gol en esta Liga DIMAYOR I-2022 (1 empate y 3 derrotas), su peor sequía goleadora fuera de casa



en un mismo torneo de Primera División desde el Finalización 2004 (siete visitas sin marcar).



América de Cali ha recibido gol en sus últimos cuatro encuentros como local en la Liga DIMAYORI-2022 (siete en total) y no enlaza más encuentros en casa recibiendo goles un mismo torneo de Primera División desde abril-mayo de 2011 (6 –10 goles en total).



Unión Magdalena es el único equipo de la Liga DIMAYOR I-2022 que aún no ha marcado gol en los últimos 15 minutos de partido, pero es también uno de los dos que menos goles ha recibido en este tramo del encuentro (1, contra Once Caldas).



Alienación probable



Joel Graterol; Eber Moreno, Marlon Torres, Elvis Mosquera, Yaliston Martínez; Luis Alejandro Paz, Carlos Sierra, David Lemos, Daniel Hernández, Luis Sánchez; Adrián Ramos.



Estadio: Pascual Guerrero.



Hora: 7:00 p.m.



T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Jorge Duarte (Santander).



VAR: John Perdomo (Huila).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15