Otro paso atrás: Osorio se aleja de América y acercan a mundialista

Juan Carlos Osorio baila al tango con América de Cali: un paso adelante, dos atrás. El lío es que en este último paso, la fiesta tiene toda la pinta de terminar mal para los dos.

Y es que la negociación parece haber empezado por el final y no por las condiciones básicas, con lo cual todo lo que se ha ido sabiendo en medio de las charlas no ha gustado del todo.



Lo primero que habrían hecho el DT y el dueño del club, Tulio Gómez, hace ya varias semanas, fue llegar a un acuerdo sobre los honorarios del primero. Y eso debió ser lo último, pues era claro que antes había que fortalecer una nómina con muchas limitaciones y ofrecer otras garantías a un hombre que tiene experiencia suficiente para exigirlas.



Ahora Osorio sabe que los 5 refuerzos que requiere no llegarían en su totalidad, entre otras cosas porque los clubes dueños de sus derechos han elevado sus pretensiones, y que la infraestructura que desea, con una sede que le ofrezca canchas y comodidades suficientes, no es tal y aparte ni siquiera es propiedad de la institución. Esos detalles han ido minando el entusiasmo inicial del entrenador.





Acabo de dialogar telefónicamente con Juan Carlos Osorio y me autorizó a decir lo siguiente:

" Estamos en un momento coyuntural difícil, ente hoy y mañana ya se debe definir si voy o no al @AmericadeCali "

Ampliación al mediodía en @DptesSinTapujos pic.twitter.com/RiwVjAKGjW — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) June 2, 2021

Por eso ya ha puesto fecha a la discusión: este semana se resuelve si firma o no, sin más dilaciones. Las señales indican que no habrá acuerdo.



¿Por qué? Pues ante la oferta que tendría Osorio de Arabia Saudí, el acuerdo salarial inicial se modificó y los números cambiaron. Ya era grande el esfuerzo cuando se empezó a conversar, un nuevo aumento parece difícil de complacer. Y en eso Osorio parece inflexible: "e hicieron una última oferta ayer por intermedio de Mauricio Romero y q aunque la diferencia no es grande, él ya se paró en la raya. Eso parece se vinagró", dijo el periodista Mauricio González.

Acabo de hablar con Osorio y me confirmó q esta muy desgastado con la negociación con el @AmericadeCali. Q le hicieron una última oferta ayer por intermedio de Mauricio Romero y q aunque la diferencia no es grande, él ya se paró en la raya. Eso parece se vinagró. — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) June 2, 2021

¿Qué hacer? Revisar de nuevo la carpeta de candidatos, en la que había nombres como Diego Corredor o Lucas Pusineri y una carta más, que sería la favorita del dueño: Luis Fernando Suárez.



Aunque está hoy al frente del Bucaramanga, el mundialista antioqueño tiene todo el perfil que estaba buscando Gómez con Osorio. Las llamadas aún no se producen, pero el interés existe. Habrá que ver qué futuro tiene el final de la negociación con uno, y qué tan atractiva sería la oferta para el otro.