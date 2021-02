¡Como caído del cielo! El ingreso que América esperaba desde el 2007

El premio a la paciencia es lo que está recibiendo América de Cali, por una deuda pendiente desde el año 2007.

Se trata de un litigio que tenía en trámite el club escarlata contra Independiente de Argentina por el traspaso de José 'Pepe' Moreno, un negocio que ya solo recordaban en Cascajal pero que en las actuales circunstancias cae, literalmene, del cielo.



Según el diario Olé, ya no hay más remedio para Independiente que cancelar una deuda, que se acerca a los 1.000 millones de pesos colombianos.



"José Moreno tiene 39 años y se retiró del fútbol en 2016, en Jaguares de Colombia. Pepe, como lo apodaban, ya está alejado del fútbol, pero le trajo un dolor de cabeza a Independiente. La FIFA falló en contra del Rojo por un reclamo del América de Cali, que exige el pago de una deuda por el pase de Moreno en 2007. La CD tiene 58 días para pagar 200 mil dólares, más otros 120.000 de intereses", publicó el medio.



Moreno, después de dos temporadas en Independiente (2007 y 2009), pasó por Juan Aurich (Perú), Steaua Bucarest (Rumania), Once Caldas, New England REvolution (EE. UU.), Equidad, Bucaramanga y Jaguares, donde en efecto se retiró, después de haber sido tres veces campeón con América de Cali. Pasó tanto tiempo que ya pocos esperaban el ingreso que se reportará en los próximos días. Valió la pena la espera.