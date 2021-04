Perea, a críticos de Junior: 'no mandamos al equipo a meterse atrás'

Luis Amaranto Perea, DT de Atlético Junior, habló de frente a quienes aseguran que su equipo es defensivo, a pesar de tener un arsenal en ataque, y que parece que desde el banco se diera la orden de retroceder.

La decepción por el empate en Barranquilla, 0-0 contra Águilas Doradas, que mete presión de cara a la clasificación pues obliga a ganar contra Pasto de visitante, complicó las cuentas.



Muchos criticaron que el equipo se replegó muy pronto, pero Perea no vio eso desde la raya: “no sé por qué cada vez que el equipo no gana parece que el entrenador da la orden de meterse atrás. Eso no existe acá. Nosotros nunca ordenamos que se meta atrás. No había espacios, el rival lo hace bien, nos los copó las bandas, nos hizo cobertura por las bandas y por dentro tampoco estábamos generando. Nosotros no mandamos al equipo a meterse atrás”.



El rival, según dijo, también juega: “hay momentos donde sí es cierto que sí le damos la iniciativa al equipo para que salga y encontrar otros espacios, pero no es que mandamos al equipo atrás, para nada. Son situaciones de juego en que el rival también cuenta. Junior no juega solo en la cancha. Hay un rival que también hace un trabajo y muchas veces lo podemos superar. Otras no. Es lo que considero que ha pasado hoy”.



Junior podrá llegar máximo a 31 unidades al final de esta ronda y ganar es lo único que le queda. ¿Alcanzará? “Ojalá este punto nos sirva para ir a Pasto, ganar y reconfirmar nuestra presencia en el octogonal (…); estoy convencido que este punto es el que nos va a permitir cerrar la clasificación ganando en Pasto”, concluyó el DT.