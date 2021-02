¿No lo dejaron trabajar? Álvaro Rius revela razón de salida de América

Aunque era un rumor que se venía manejando hace varias semanas, el pasado sábado se confirmó la salida del español Álvaro Rius como Director Deportivo de América de Cali. La institución argumentó “motivos personales”, algo que ratificó el entrenador desde su país en diálogo con FUTBOLRED, pero también reconoció que la llegada de un nuevo proyecto en las divisiones menores hizo que se acelerara su decisión.







Como se sabe, Marcela Gómez -hija del máximo accionista, Tulio Gómez, quien oficia como presidenta del equipo femenino, es quien se encarga del manejo de las categorías de base desde 2019, junto a Andrés Usme, quien también es el entrenador de las damas.



En una extensa entrevista con este portal, Rius expuso las razones de su dimisión al cargo: “Tuvo que ver los motivos personales, tengo dos hijas muy pequeñas, yo estaba haciendo un sacrificio grande de estar en América, pero también tuvo mucho que ver el tema del proyecto, apartarme a mí de las divisiones menores, un proyecto de América que tenía pensado a 4 o 5 años, estaba muy de la mano de llevar las divisiones menores, poder llevar jugadores al primer equipo, para que fueran ganando cada vez más importancia a nivel del conjunto profesional, que otros del primer equipo se pudieran vender, incluso hacer negocios con préstamos con opción de compra y que tuviéramos unos ingresos extras por ese modelo de negocio, para eso había que hacer una metodología, un modelo de juego y unas relaciones con los clubes, con eso poder ir mejorando en infraestructura y en capacidad económica para acercarnos a Junior y Nacional, recuperando un poco el terreno perdido al venir de cinco años en la B y también ir recuperando poco a poco o reduciendo la distancia con los equipos con los que compites a nivel internacional”.



Sin embargo, quedar apartado de la formación de nuevos futbolistas incidió en la determinación: “Desde el momento en que ya no participo en las menores creo que es difícil o no veo posible poder desarrollar ese proyecto, y hacer un sacrificio tan grande a nivel familiar, si no creo que ese proyecto sea posible, solo llevando el primer equipo he considerado que prefiero no hacer ese sacrificio familiar, estar con mi familia y dar un paso al costado para que pueda haber gente que si crea en el nuevo proyecto y que ojalá vaya muy bien, que sea mejor que el mío, y disfrutemos de muchos éxitos de América, en este caso como hincha”.



Agregó que “el tema creo que había ido bien, pero por supuesto no es solo un trabajo mío, había mucha gente trabajando, habían cosas que ya se venían haciendo bien en menores, creo que ya había buenos jugadores en el Sub 20, que ya había un modelo de juego que se asemejaba a lo que queríamos y que Jerson González venía trabajando bien con ellos, creo que ya se habían mejorado unas cosas en América y con el equipo de trabajo que hemos ido formando en el club se han podido conseguir éxitos, pero repito que ojalá la gente que se quede y la que pueda llegar nueva, pueda mejorar esos éxitos y llevar a América pronto a ocupar un espacio importante a nivel internacional”.



Rius dice que lo único que conocía “en el nuevo proyecto es que las divisiones menores las lleven Andrés Usme y Marcela Gómez, eso lo ha hecho público Tulio (Gómez) muchas veces en los últimos días, el tipo de proyecto que ellos llevan no lo sé, pero ya dejó claro Tulio que ellos serán”.



En cuanto a su comunicación con Marcela Gómez, explicó que “como en cualquier relación de trabajo hemos tenido momentos de más cercanía o más afinidad y otros que menos, pero tampoco es un tema que deba hablar de las relaciones personales que ha habido dentro de un equipo o en un equipo de trabajo, es algo privado. Con Tulio de pronto se habrían podido enfriar un poco también por la distancia, he pasado más tiempo aquí en España y eso es algo en lo que yo soy responsable, pero mi relación con él era buena y hablábamos últimamente, en este mercado hemos hablamos a menudo, anteriormente mucho más, cuando yo estaba en Colombia había una relación muy cercana. Quiero dejar claro que tengo muchísimo más que agradecer que reprochar tanto a Tulio Gómez como en general a la gente de la institución, no me voy ni enfadado ni con reproches, sino que me voy muy agradecido con Tulio Gómez y con la institución en general, quiero que eso quede claro y no se ponga el foco ahora en que voy por un tema de proyecto de trabajo, que es normal que unas personas quieran hacer un proyecto o tengan opiniones distintas en cómo se deba avanzar en una determinada empresa, en este caso en un club de fútbol, pero de verdad que me voy muy agradecido con Tulio Gómez y con la institución”.



Acerca de si estar en España, a distancia, coadyuvó a que se tomara la decisión, dijo que “fui yo quien presentó la carta de renuncia, creo que el haber estado aquí influyó en que hubiera una distancia, un enfriamiento, a lo mejor las relaciones entre Tulio y y yo que gentes más cercanas pudieran presentarle otras propuestas que le gustaran y evidentemente eso creo que sí ha influido, pero repito que fui yo quien presenté la carta de renuncia y vuelvo a insistir que no hay una mala relación entre Tulio y yo”.



El español asegura que se va “con el deber cumplido en unas cosas y en otras no, tenía un proyecto a 4 o 5 años, uno de mis objetivos era que prácticamente que pasara de la Sub 20 de América o que fuera a los mínimos, le llegara su oportunidad de demostrar que pudiera jugar fútbol profesional, en eso la pandemia sí que nos echó cosas para atrás, para conseguir avanzando en ese proyecto, pero lo que está claro es que ni he conseguido eso ni seguir con el proceso de 4 o 5 años, pero sí me voy satisfecho con los resultados que se han dado en el primer equipo, con la cantidad de jugadores que han debutado y que han sido importantes en la consecución del título, pero no me voy satisfecho en cuanto a algunos objetivos que tenía planteados en divisiones inferiores y en cuanto a la duración de mi proyecto y el proceso”.



En un año y un mes en que Rius estuvo como Director Deportivo, América consiguió dos títulos, obtuvo dos participaciones en Copa Libertadores, una buena cantidad de jugadores de las categorías de base debutaron con el equipo profesional, varios de ellos con notables actuaciones en la final de 2020, por lo menos tres de ellos titulares y se mejoró el tema de los préstamos de futbolistas a otros clubes, incluidos del exterior. “Hemos prestado entre 6 y 10 jugadores, cuando llegué había uno, pero aun así estamos lejos del logro que yo quería conseguir, de que al final ningún jugador que saliera de la Sub 20 del América se quedara sin su fútbol profesional, aunque también es cierto que influyó la pandemia y tampoco se ha cumplido ese proceso de 4 o 5 años, que es el tiempo que me había planteado para lograrlo. En eso fallé, al igual en que no pude convencer o tal vez no he sabido vender mi proyecto al propietario para poder seguir con esto más tiempo, o directamente mi proyecto no era tan bueno como yo pensaba y se le planteó un proyecto mejor”.



Sobre si quedan las puertas abiertas, “yo muchas hablé de volver y me dijeron que no era necesario, que podía seguir aquí, pero yo por supuesto mis puertas para América quedan abiertas, estoy inmensamente con Tulio Gómez por la oportunidad que me dio y por el trato tan familiar que ha tenido siempre conmigo, y porque a pesar de que a veces pudimos tener discrepancias, creo que han sido muchas más en las que sí me ha escuchado y ha tenido en cuenta mi opinión que en las que no, también estoy agradecido en la confianza que ha tenido en mi criterio durante estos dos años y estoy inmensamente agradecido a la institución y a la hinchada por el trato que me han dado, a la prensa, y por lo tanto mis puertas al América siempre van a estar abiertas, siempre que consideremos que el proyecto que quiere el club y el que yo crea van a estar alineados, tener unos mismos objetivos y una misma forma de conseguirlos”.



Cobn Cruz Real la relación: “Era muy buena, lo digo porque este caso sí que quiero matizar eso, porque he oído que yo salía por mi relación con él, para nada, la relación con ´él era muy buena, muy fluida, estoy muy agradecido por la forma en que tenía en cuenta mis opiniones, con el tema de los jugadores me escuchaba mucho, a lo mejor él le daba un vistazo, me decía ‘yo lo he visto poco, pero me fío de tu criterio, tú eres el que sabe si puede encajar en esto, el que ha tenido más tiempo de analizarlo, tú y tu equipo de trabajo, dale para adelante’. La relación no solo ha sido buena, sino que me escuchó, me dio una confianza profesional importante y para nada me voy por alguna diferencia con Juan Cruz Real y espero que pueda revertir la situación actual, que ojalá vuelva a tener un título, tanto como hincha como profesional, porque mi relación con él ha sido buena”.



Álvaro había llegado el 2 de enero de 2019 a Cali y ahora está mirando opciones en España, aunque su intención es “seguir vinculado al fútbol colombiano, pero no más de forma directa, viviendo allí, pero sí en cuanto a formación, porque estoy en deuda con el fútbol colombiano, ese balompié me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a él y tengo también la espina de lo que ha pasado en las inferiores y me gustaría poder ayudar a chicos de Colombia, croque hay mucho talentoso que allí no tiene las condiciones adecuadas y me gustaría poder ayudar en eso, ya veremos cómo, para que los chicos colombianos tengan más oportunidades de cumplir sus sueños”. Tiene dos hijas: una de de 3 años y medio, y otra de 2, por lo cual prefiere permanecer en su país.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces