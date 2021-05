¿Decisión de Bodhert? Ricardo Jeréz deja el FPC tras casi nueve años

En la presentación de los cinco fichajes de Alianza Petrolera para el segundo semestre de 2021, el técnico Hubert Bodhert confirmó la llegada de un arquero, por lo que la directiva no descartó la posibilidad de enviar a préstamo a Juan Serrano o Pier Graziani.



Sin embargo, la noticia de un nuevo arquero no le cayó muy bien a Ricardo Jérez, quien tomó la decisión de buscar nuevos aires. Tras casi nueve años en Colombia, el guatemalteco regresó a su país.

A través de un comunicado, Alianza confirmó la salida de Jeréz, quien ahora jugará para CSD Municipal, de la primera división en Guatemala.



"Ricardo Jérez se va de Alianza Petrolera. Expresamos nuestro más grande agradecimiento a un jugador que ha dejado en alto su paso por el equipo, demostrando su liderazgo y compromiso", publicó el elenco aurinegro en sus redes sociales, donde también reconoció sus 251 partidos con la camiseta del equipo.



Se conoció que la decisión fue tomada por el mismo jugador, a quien no le gustó la posibilidad de ser suplente, luego que Huberth Bodhert manifestara como prioridad el fichaje de un arquero. Los números durante la Liga 2021-I, en donde Alianza terminó con el peor anti-récord del fútbol colombiano: no ganó ningún partido; sumado a que le marcaron 39 goles en 18 juegos, llevó a que el entrenador decidiera reforzar su arco.



Jérez quería jugar y con este panorama no lo veía tan factible. "La decisión fue tomada por el mismo jugador quien retornará a su país para una nueva oportunidad profesional", destacó el club.



El jugador de 35 años, quien ha manifestado en repetidas ocasiones su amor por el club de Barrancabermeja, tuvo un paso por Deportivo Cali, donde no consiguió destacarse. Con la 'maquina amarilla' jugó por ocho años y se consolidó como referente.