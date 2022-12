Oye Nacional, te habla el campeón: 'los más duros me hacen más fuerte'

No es momento de cobrar. ¿O sí? Tal vez sí: es un día para la reflexión del patrón pierde la paciencia rápido, y a pesar de un título, decide cortar las alas de un proceso que tenía cómo dar resultados.

No fue una sospecha ni un salto al vació sino una realidad: Alejandro Restrepo había ganado la Copa Betplay con Atlético Nacional pero una seguidilla de malos resultados hizo que la directiva verdolaga acabara con su proceso. No salió del todo mal porque el equipo fue campeón de Liga, pero es evidente que la paciencia no es una virtud y que algo muy bueno tenía su DT para sembrar un título y, ahora de la mano del Deportivo Pereira, cosechar otro.



Para Restrepo, en todo caso, no hay revancha: "me siento muy orgulloso de ser antioqueño. Ellos (la nómina de jugadores) lo saben porque defiendo mucho lo que es mi tierra, mi departamento. Considero que fue la mejor escuela de la que me pude educar como entrenador: me gradué de licenciado en Educación Física y saqué mi Licencia Pro. Dirigí y competí en un equipo del fútbol aficionado por más de 15 años en el que formamos jugadores y ganamos muchos títulos, después las selecciones Antioquia me dan la posibilidad de competir a otro nivel y mi gran paso por Atlético Nacional, que fueron 3 años y medio espectaculares. Me enseñaron muchísimo me hicieron mejor persona"; dijo.



Pero seguramente al ver cómo le cerraron la puerta sí le quedó una lección: "Solamente tengo gratitud para Antioquia, mis ancestros. Hoy disfruto de ser un pereirano más… En las instituciones que estuve viví momentos maravillosos. Inclusive los más duros me han hecho más fuerte y me han hecho aprender", añadió.