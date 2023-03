¿Acertó Alba? Salen a la defensa del central de Equidad vs Magdalena

Uno de los partidos que más polémica generó en la Liga BetPlay fue el de Equidad y Unión Magdalena, disputado el pasado 18 de marzo en el estadio de Techo. El central Juan Pablo Alba mostró un total de seis tarjetas rojas.

Las reacciones desde las dos escuadras no se hicieron esperar. El mismo Alex Mejía, durante la rueda de prensa del partido, donde el volante expresó la inconformidad, calificando al central del duelo con ‘arrogancia’.



En entrevista con Gol Caracol, el exjuez Albert Duarte se refirió al accionar de Juan Pablo Alba “Estuve revisando de nuevo las jugadas en donde el juez central efectuó seis expulsiones de las cuales por lo menos cinco son ajustadas a la ley”.



Además, agregó “Independientemente de su actuación que obviamente tuvo reparos porque no fue árbitro de credibilidad, no fue un árbitro que generó aceptación de los jugadores en sus decisiones y por eso se vinieron las protestas airadas e injustificadas en algún momento, me parece que los reclamos fueron injustificados”.