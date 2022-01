Luis Sandoval y Marco Pérez: potencia en el ataque de Águilas Doradas

Con 31 años y una carrera extensa en el fútbol argentino, chileno, árabe y colombiano, Marco Pérez llegó al fútbol antioqueño para descifrar la fórmula del gol en Águilas Doradas. Motivado por este nuevo comienzo, Pérez trabaja fuerte para debutar lo más pronto posible y así poder demostrar con goles, la confianza depositada por parte de los directivos dorados.



“Es una linda oportunidad de seguir compitiendo. Duré dos meses sin competencia por un problema de tobillo, ya lo superé, ahora estoy entrenando en doble turno, poniéndome a tono físicamente para poder brindarle mi talento a este club. Llego a un equipo que me recibieron muy bien y solo me queda sacrificarme y hacer las cosas de la mejor manera”, señaló Pérez, quien se consagró campeón con Deportes Tolima en la Liga I-2018.

Por su parte, Luis Sandoval es otro delantero experimentado que llegó a Águilas Doradas, tras su paso por Fortaleza y Junior, el ‘chino’ debutó en el empate 1-1 contra Bucaramanga, dejando buenas sensaciones a pesar de no poder marcar.



“Contento de tener esta oportunidad de llegar a Águilas Doradas, hice un semestre lindo en Fortaleza, anotando varios goles, nos quedó cerca el objetivo de ascender, lastimosamente no se nos dio. Este año llegué a Junior, pero no iba a tener mucha continuidad y salió la oportunidad de venir a este equipo. Espero aportar mi granito de arena para conseguir cosas importantes”, indicó Sandoval.



Leonel Álvarez, técnico de Águilas Doradas se refirió en conferencia de prensa sobre el desempeño de Sandoval en el debut del equipo como local, el pasado jueves frente al conjunto ‘leopardo’. “Sandoval tuvo una oportunidad para anotar, él la buscó, la generó y por poco pudo ganar. Hay una competencia para encontrar el mejor once que pueda darnos los mejores resultados”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8