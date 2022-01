Águilas Doradas abrió convocatorias para sus divisiones menores

El conjunto del oriente antioqueño está buscando futuros talentos para reforzar el equipo en las diferentes categorías inferiores. Del miércoles 12 al martes 18 de enero comenzarán las veedurías para buscar el mejor talento y fortalecer las Fuerzas Básicas de Águilas Doradas, informó el equipo ‘dorado’ en su página web.



Sobre esta semana de veedurías, Águilas indicó en su comunicado que los que los profesores campeones de la Primera A con el equipo sub 20 en la Liga Antioqueña de Fútbol; Giancarlo Umaña, Milton Lozano y Fredy Molina, centrarán su atención en los jugadores con mayores capacidades para asumir el reto de hacer parte del Nido de Grandes Soñadores.

Para acceder a esta oportunidad, las categorías a evaluar son las 2003, 2004, 2005 y 2006. Los interesados en asistir, deben llegar del 12 al 18 de enero a la cancha ‘El Porvenir’, calle 39 # 66 municipio de Rionegro, Antioquia. Mientras que el 15 de enero, las veedurías serán en la Unidad Deportiva El Tablazo, ubicado en la vereda del mismo nombre, también en el municipio de Rionegro.



Los horarios son los siguientes: categorías 2003- 2004: de 8:00 am a 10:30 am, categorías 2005-2006: de 11:00 am a 1:00 pm



Requisitos: llevar fotocopia del documento de identidad, para los extranjeros es obligatorio presentar la fotocopia del pasaporte. Carta de certificación de la EPS la cual avale la vigencia de afiliación al sistema incluyendo los usuarios del Sisbén (vigencia de 6 meses). En el caso de jóvenes extranjeros, deben presentar la copia de un seguro de viaje.



Es importante presentarse únicamente en los horarios establecidos para las categorías. Además, presentar el carnet de vacunación con al menos una dosis, usar tapabocas permanentemente. Llevar la implementación deportiva necesaria para la realización de las pruebas, incluyendo hidratación. Llevar los formularios diligenciados y firmados en un sobre marcado con el nombre completo y categoría a la que pertenece y entregarlos al cuerpo técnico encargado, el formulario lo podrán encontrar en la página de Águilas Doradas.



Para mayores informes (604) 5370677- (604)3661672 – 3206685130.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8