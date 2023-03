¿Los últimos son los primeros? Ranking de tiempo real de juego en Liga

El tiempo efectivo de juego es un rasgo de lealtad deportiva, un ranking de esos que muchos quieren liderar no porque da puntos sino porque mejora la imagen.

En la última clasificación, tras las siete primeras fechas, hubo más de una sorpresa en ese ítem. Para destacar, vale decir que el primer lugar es de Jaguares, de Carlos 'Piscis' Restrepo, el cual acumula 54m 22s de tiempo efectivo, seguido por Alianza Petrolera (53:35).



Como ha ocurrido en los últimos torneos, Millonarios aparece en la punta, en el tercer lugar de la clasificación, con 52:36, seguido por Medellín (52:36), Boyacá Chicó (52:13), Atlético Bucaramanga (52:07), Pereira (51:42) y Once Caldas (51:39).



Y de ahí para abajo, varias novedades. La primera, que cuatro de los ocho primeros de la tabla de la Liga no figuran en este prestigioso ranking.



El líder América de Cali es el de peor promedio de tiempo efectivo de juego, con un registro de 48:20 minutos por partido. Águilas Doradas, criticado por el entrenador del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, figura en la casilla 18 con un promedio de 48:59 y el propio equipo de Pinto está en la posición 15, con 49:17.



Perder tiempo no paga y eso debe quedar claro. Pero aquellos que más critican y más ruido hacen parecen ser los primeros en olvidarlo. Ojalá esta clasificación tuviera algún peso en la competencia, en puntos o en alguna otra modalidad. La realidad es que para equipos que no desperdician tiempo deliberadamente, el premio debería ser muy generoso.