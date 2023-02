Así se jugarán las fechas 5 y 6 de la Liga BetPlay: duelo de rojos

Continúa el desarrollo de la Liga BetPlay Dimayor, con las primeras fechas del campeonato. La máxima entidad del fútbol colombiano dio a conocer la programación para las fechas 5 y 6, a disputarse entre el 17 y 27 de febrero.

LIGA BETPLAY DIMAYOR I-2023

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 5



17 de febrero

Atlético Huila vs. Deportes Tolima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN/WIN+



18 de febrero

Envigado FC vs. Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagui

Televisión: WIN/WIN+



Independiente Medellín vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 4:10 p.m.

Televisión: WIN+



Millonarios FC vs. Jaguares FC

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



Deportivo Pasto vs. Junior FC

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN+



19 de febrero

Deportivo Pereira vs. Once Caldas DAF

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Hora: 2:00 p.m.

Televisión: WIN+



La Equidad vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN+



Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN/WIN+



Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+



20 de febrero

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN/WIN+



FECHA 6



24 de febrero

Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+



25 de febrero

Atlético Nacional vs. Atlético Huila

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+



Jaguares FC vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+



América De Cali vs. Envigado FC

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+



26 de febrero

Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN/WIN+



Once Caldas DAF vs. Millonarios FC

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+



Deportes Tolima vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+



Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN+



27 de febrero

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+



Junior FC vs. La Equidad

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+