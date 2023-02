Continúa la Liga BetPlay: lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha 3

La Liga BetPlay está arrancando, con el desarrollo de la tercera jornada y algunos partidos aplazados de esta y las anteriores fechas. Faltan algunos compromisos para ponerse al día. Por el momento Bucaramanga y América se destacan, siendo los mejores hasta el momento.



La otra cara la protagonizan Nacional y Junior, que, con sus derrotas, abren el debate a una eventual crisis deportiva. Más en el caso del tiburón, que ya acumula una buena cantidad de fechas sin ganar.



Esto es lo bueno, lo malo y lo feo, de lo que dejó la tercera fecha de la Liga BetPlay, con algunos partidos aplazados.



Lo bueno



Bucaramanga, con la puntería fina: de momento y con varios partidos aplazados, el cuadro santandereano se queda con la punta de la Liga. La victoria contra Junior mostró que tiene con qué destacarse en el 2023, pese a la salida de jugadores como Dayro y Sherman.



América y un nuevo resurgir: los años anteriores no fueron los mejores para los escarlatas. El regreso de Guimaraes prometía y hasta ahora, con meses de trabajo, se ven los efectos. Hay que sumarle la llegada de hombres fundamentales, especialmente, en el frente de ataque. Barrios, Suárez y Quintero, marcarán la diferencia para los escarlatas.



Lo malo



Medellín fue incapaz ante un Santa Fe temperamental: el cuadro cardenal jugó con un hombre menos desde el minuto 6, con la expulsión de Cristian Marrugo. En adelante, Medellín buscó, pero no tuvo claridad para definir. Finalmente, los cardenales tuvieron tan solo el 16 % de la posesión de la esférica.



Un dato que dice más del local, que, ante un manejo constante de la pelota, no tuvo efectividad, agregándole el buen momento de José Silva en el arco. Rodallega se estrenó, pero está en el trabajo de ponerse a punto en el aspecto físico.



Cali y Once Caldas, un duelo por el descenso: querido lector, no ha leído mal. Ambas escuadras se encuentran en una posición incómoda en la permanencia. Pese a que el torneo está apenas arrancando, el no sumar puntos afectaría seriamente su promedio. El empate a cero goles mostró la calidad de sus porteros, pero termina de ahogarlos en una zona poco cómoda. Casilla 14 y 16 respectivamente para ambos en la tabla del descenso.



Nacional no levanta cabeza: ya es de conocimiento público que el momento del cuadro verdolaga no es el ideal. Sumándole que con su afición hay una clara división, por los manejos administrativos. Ya desde el aspecto deportivo, Autuori no modificó mucho la nómina, pero los errores individuales siguen costando puntos.



Lo feo



Junior y la racha sin victorias: del equipo que más se esperaba, por su nómina y la novela protagonizada con la llegada de Juan Fernando Quintero. En total, son 10 fechas sin ganar, entre Liga y Copa, que acumula Junior bajo el mando de Arturo Reyes.

Al cuadro tiburón se le ve una idea clara en la zona de ataque, generando chances. Sin embargo, el mal del año pasado se mantiene, las desconcentraciones les cuestan goles.