Liga Betplay 2023-I: así puede ver en TV y online la fecha 20

La empresa de telecomunicaciones Claro junto a Win Sports serán las encargadas de transmitir en vivo el miércoles 17 de mayo, los diez juegos de la última fecha del todos contra todos de la Liga Betplay que comenzará a las 7:00 p.m. en todas las canchas del país.



Además, de los dos juegos que se dan en Win Sports y Win Sports +, Claro, en un comunicado, aseguró que pondrá a disposición otros canales para ver todos los partidos en simultáneo con la producción de Win Sports.



La última fecha del fútbol colombiano contará con 10 encuentros en simultáneo para garantizar el juego limpio deportivo puesto que varios equipos llegan con opciones de clasificar a los cuadrangulares finales.

Ante esto, estos son los partidos y los canales que dispondrá Claro para la fecha 20 de la liga colombiana.



Programación miércoles 17 de mayo



Win Sports - Medellín vs Union Magdalena



Win Sports + – Millonarios vs La Equidad



Canal Claro Música - Canal 1157 - Águilas Doradas vs Jaguares



Canal Sin Límites - Canal 153 – Deportivo Cali vs Boyacá Chicó



Canal Info Claro – Canal 1001 – Tolima vs Atlético Nacional



Canal Claro Sports 2 – Canal 502 /1503 - Huila vs Junior



Canal Red+ - Canal 107 / 1007 – Once Caldas vs Santa Fe



Canal Salud – Canal 1010 – Deportivo Pasto vs Envigado



Radiola TV – Canal 152 / 1152 – Bucaramanga vs América



Vale resaltar que Claro el juego Pereira vs Alianza Petrolera, no se pasará por ningún canal, pero se podrá ver a través de Win Sports Online.