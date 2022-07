Regresa la Liga: resultados y tabla de posiciones de la primera fecha

A partir del jueves hasta el domingo se llevará a cabo la primera jornada del segundo semestre en Colombia. Inicia un nuevo certamen buscando al campeón de fin de año.



Siga a continuación los resultados de la fecha y la tabla de posiciones:

Unión Magdalena 2-2 Once Caldas

Deportivo Pereira 1-2 Alianza Petrolera

Patriotas 1-0 Junior de Barranquilla





Sábado 9 de julio



Envigado vs América de Cali

Millonarios vs Deportivo Pasto



Domingo 10 de julio



La Equidad vs Santa Fe

​Atlético Nacional vs Cortuluá

​Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Tabla de posiciones

1. Alianza Petrolera - 3 puntos/ 1 PJ/ +1

2. Patriotas - 3 puntos/ 1 PJ/ +1

3. Once Caldas - 1 punto/ 1 PJ/ 0

4. Unión Magdalena - 1 punto/ 1 PJ/ 0

...

19. Deportivo Pereira - 0 puntos/ 1 PJ/ -1

20. Junior - 0 puntos/ 1 PJ/ -1