Envigado no descansa en su preparación para enfrentar al Tolima

Una semana de mucho trabajo ha tenido Envigado Fútbol Club, quienes preparan el inicio de los cuadrangulares semifinales en la Liga I-2022 contra Deportes Tolima, juego a disputarse el próximo sábado 20 de mayo a las 3 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur.



Varios componentes en las sesiones de entrenamiento han estado enfocados en fortalecer el grupo y recuperar la forma física. Trabajos de fuerza, activación general, trabajo táctico por grupos en defensa y ataque, además de crioterapia. Los dirigidos por Alberto Suárez quieren dar la sorpresa en el grupo B.

En cuanto a las ausencias, por lesión; Edison López sigue en recuperación luego de la intervención quirúrgica por ruptura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, el jugador hace algunos trabajos con pelota y se espera que pronto pueda reintegrarse a los trabajos con el resto del equipo.



Por su parte, Yilson Mosquera sigue en recuperación tras la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.



En cuanto a los jugadores que se reintegraron a los entrenamientos con el resto del equipo fueron; Daniel Londoño, Wilder Guisao y Cristian Andrade. En otras noticias, Yaser Asprilla fue convocado a la Selección Colombia sub 20 para el Torneo Maurice Revello (antiguo Esperanzas de Toulón) del 29 de mayo al 15 de junio, el equipo naranja estaría gestionando que no vaya a Francia para mantener al delantero en este tramo final del campeonato.



Envigado conoció la programación de las fechas 2 y 3 del grupo B en los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2022, para el encuentro frente a Independiente Medellín, al ser programado para las 3 de la tarde del domingo 5 de junio, el equipo naranja mantendrá su localía en el estadio Polideportivo Sur, desechando la opción de jugar en el estadio Atanasio Girardot contra el poderoso.



Los aficionados naranjas que quieran adquirir el paquete de boletas para los cuadrangulares, tendrán hasta este viernes 20 de mayo en la tienda virtual de Envigado FC o en la Oficina ubicada en el Polideportivo Sur. Los precios son de $150.000 para el abono canterano (El abono canterano tiene tres ingresos por partido) y $120.000 para el abono personal. Para quienes no se abonaron, pueden tener la posibilidad de adquirir el ingreso a los tres partidos como local del cuadrangular a un costo de $155.000.



“Estamos convencidos de hacer una buena participación en los cuadrangulares, tenemos carácter, personalidad. Ojalá podamos hacer cosas muy buenas, yo creo que todos los rivales que están en las finales son los más fuertes, vamos a enfrentar a Medellín que es un partido menos fuera de la ciudad. Los ocho que estamos, son los que mejor hicimos las cosas”, detalló el técnico Alberto Suárez.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8