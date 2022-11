Santa Fe recibe a Millonarios: un ‘dolor de cabeza’ que quiere vencer

En un partido en el que ambos se juegan más de tres puntos, Santa Fe pasó un ‘terremoto’ durante el fin de semana cuando lideraba el Grupo A, y de un momento a otro, todo se derrumbó. Un sismo 12 en la escala Richter que dejó muy mal parado al club, a sus jugadores y Alfredo Arias que en la semana pasada se confirmó su salida con destino a Peñarol. Si bien es por motivos personales por su familia, es innegable que fue el cuadro cardenal tuvo una mala gestión en revelar lo que estaba sucediendo con el futuro de Arias. Eso más que motivar en unas fases finales, bajonea a los futbolistas.

Cuando a uno en medio de una competencia en la que pueden clasificar a la final mencionan que el estratega no estará el próximo año, pega durísimo, y, pudo haber sido una razón del paupérrimo nivel que mostró Santa Fe contra el Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas. Un 5-1 que no estaba en los planes de absolutamente nadie y que complicó el sueño cardenal que, en aquel encuentro, dependían de ellos mismos, y ahora, de la noche a la mañana, tendrán que esperar en simultáneo el marcador de Junior vs Pereira. Si los pereiranos suman de a tres, aunque los bogotanos venzan a Millonarios, clasificarían a la final los matecañas.



Se volteó la papeleta, y ahora es Millonarios quien llega a este clásico decisivo con la dependencia de ellos mismos, en el caso de que sume de a tres para decir presente en una nueva final tan ansiada para Alberto Gamero. Será la vencida para el estratega en el momento que ganó también la Copa BetPlay, pues antes, deberá confirmar su presencia ganando para estar tranquilos. Si empatan, se clasificarían si Deportivo Pereira no le gana a Junior en Barranquilla.



Volviendo a Santa Fe, dejó una pésima presentación y decepcionante en su visita a Pereira con un 5-1 en contra. Una semana durísima, y en la que solo el ídolo Wilson Morelo salió a dar la cara con un mensaje alentador para dejar todo en la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín en busca de esa final. Más que un mensaje, una promesa para conseguir el objetivo.



Afortunadamente, en este compromiso, Alfredo Arias tendrá a todos los jugadores disponibles para conseguir los tres puntos y estar pendientes de Barranquilla en el partido entre Junior y el Deportivo Pereira pensando también en que los atlanticenses le den la mano. Un clásico que tiene una sensación de mucha importancia, tal vez al nivel de la final del 2017 porque cualquiera le puede dañar la fiesta al otro.



Alfredo Arias deberá corregir los enormes errores que tuvo Independiente Santa Fe en el manejo de la pelota, en la salida y los horrores que tuvo en defensa durante los 90 minutos. José Silva seguramente estará en el arco, la duda es si para este compromiso meterá a Carlos Sánchez como lo ha llevado en la zaga central o si lo pondrá como volante de marca en su puesto natural. No podrá experimentar en el juego ofensivo como sí lo hizo en la estrepitosa goleada sufrida por parte del Pereira que salió con Jefferson Rivas como extremo en vez de José Enamorado, que, aunque por tramos no suelta esa pelota, encara bien, tiene excelente desborde y es importante en el frente de ataque, además, ser un habitual en la alineación de Arias.



El último antecedente con triunfo para Santa Fe ilusiona y mucho. Fue en condición de local remontando un 0-2 y superando a su rival con un marcador de 3-2. Así llegarán a este enfrentamiento con la última localía y que ilusiona. Pero, no es suficiente el triunfo si Pereira vence a Junior.



Alineación probable:

Santa Fe: José Silva; Carlos Moreno, Carlos Sánchez, Kevin Mantilla, Dairon Mosquera; Jonathan Barboza, Johan Torres, José Enamorado, Neyder Moreno, Andrey Estupiñán y Wilson Morelo. DT: Alfredo Arias.

Fecha: miércoles 30 de noviembre

Hora: 8:35 PM

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)