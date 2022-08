Atención a los cambios en Liga BetPlay: reprogramación de las jornadas

La Liga BetPlay se pondrá al día, con los partidos pendientes de varios equipos. Entre esos, los que tienen sede en Bucaramanga y Cali, que no pudieron jugar a tiempo los compromisos, pues los estadios estaban bajo la potestad de Conmebol, para disputar los duelos de Copa América Femenina.



La Dimayor comunicó los horarios de los duelos correpsondientes a las fechas 1,2,3 y 16, con un duelo adelantado de esta última.



Nos permitimos informar la programación de los partidos aplazados por las fechas 1,2, 3 y 7 en la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2022. Y el adelanto de la fecha 16 en el encuentro entre @MillosFCoficial vs @Corpereira. Más detalles en el link 👇https://t.co/n8X5S3J8vw pic.twitter.com/ZzCu4L2eru — DIMAYOR (@Dimayor) August 18, 2022

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 1



25 de agosto

Deportivo Cali vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



6 de octubre

Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+



FECHA 2



15 de septiembre

América de Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



FECHA 3



31 de agosto

Atlético Bucaramanga vs América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



FECHA 7



14 de septiembre

Deportivo Cali vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



FECHA 16



31 de agosto

Millonarios vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+