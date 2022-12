¡Fin a una sequía de 78 años! Pereira y su recorrido para el título

¿Se imaginaban alzar el trofeo y clasificarse por primera ocasión a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores? Tal vez ninguno en la plantilla pensaba apenas empezó el camino en esta Liga BetPlay 2022-II que se iban a encontrar en la final contra otro club de tradición y con experiencia en fases finales como el Deportivo Independiente Medellín.



Un 12 de febrero de 1944, nació una pasión en el departamento de Risaralda, Colombia. El Deportivo Pereira nació con el anhelo de hacer historia. Poco a poco, se convirtió en uno de los clubes habituales en el torneo colombiano, pero no había podido conseguir un título. 77 años después, tuvo la oportunidad de alzar su primer trofeo en la Copa BetPlay, pero Atlético Nacional le dejó sin opción. El fútbol da revanchas, y de qué manera.

Ese dicho que es tan cierto en el balompié, "el fútbol da revanchas", fue fundamental para el Deportivo Pereira. Los matecañas, un año después de caer en la Copa BetPlay, nuevamente tuvo que enfrentarse a un conjunto antioqueño. Ante el Deportivo Independiente Medellín, Alejandro Restrepo y sus dirigidos superaron a su rival en los lanzamientos desde el manchón penal.



Pasaron 78 años para que el Deportivo Pereira alzara el título más importante de su historia. En tres ocasiones quedó tercero, siendo lo más cerca de estar enfilado a conseguir la gloria. Sufrió mucho con un descenso en 1997, pero alcanzó a estar 53 años en la máxima categoría. Su estancia en la segunda división duró poco ascendiendo en el 2000.

Tras el ascenso en el 2000, la aventura del Deportivo Pereira estuvo rodeada de éxitos clasificándose en varios años a los cuadrangulares finales. Quedó cuarto en el 2005 y 2009, quinto en el 2006 y sexto en el 2008. Pero, también pasó malos tragos salvando las categorías en 2007 y en el 2009 hasta que se consolidó el segundo descenso en el 2011.



Entre crisis administrativa y riesgo de desaparecer por quitarle el reconocimiento deportivo, los matecañas lograron mantenerse y cabalgar en busca de ascensos. Pero, nunca pudo subir con anterioridad. No fue sino hasta el 2019 cuando alcanzaron nuevamente la alegría de ascender.



Tal vez, ascender con un Harlen Castillo más que inspirado fue lo mejor que le pudo haber pasado al Deportivo Pereira. Encontró el mejor momento para mantenerse en Primera División y no dejar ninguna duda en que es un club tradicional en el balompié colombiano. Distinto a otros equipos que luchan para no descender, los pereiranos no tuvieron problemas para quedarse en la máxima categoría. Ya llevan tres años, y no solo por el título, demuestran para qué están hechos.



En la mayoría de los cuadrangulares desde el 2020 se metieron buscando la primera estrella, pero no lograban clasificarse a la final. De la mano de un ídolo como Alexis Márquez, tuvieron la oportunidad de alzar su primer trofeo en la historia en la Copa BetPlay, curiosamente contra Atlético Nacional dirigido por Alejandro Restrepo, quien ahora logró poner en alto el nombre del club. Sin embargo, ¿cómo fue el recorrido que puso al Deportivo Pereira en la gloria?



Pues, Deportivo Pereira caminó silenciosamente por la Liga BetPlay 2022-II. Empezaron con una derrota contra Alianza Petrolera justamente en el Hernán Ramírez Villegas, pero poco a poco empezaron a enderezar y demostrar lo buen local que pueden ser. En las 20 fechas del todos contra todos, cayeron solo en tres ocasiones, ante petroleros, Independiente Santa Fe y Envigado. Clasificaron quintos a los cuadrangulares, vencieron a los cardenales de manera holgada en casa, a Millonarios y a Junior. Su estadio fue el fortín que le dio la oportunidad de ver con claridad que sí podía ser campeón.



Clasificados con 32 unidades, a solo dos del liderato ocupado por Independiente Santa Fe, entraron al Grupo A. Un dolor de cabeza, pues tuvieron que enfrentar una zona mucho más complicada contra los cardenales, Millonarios, que cabalgó como primero por largos ratos en el todos contra todos y Junior de Barranquilla. No sorprendió, pues si el Pereira se metía era por algo que tenía guardado y lo demostró con todas las capacidades posibles.



Para nada fácil era medirse al Deportivo Pereira. Lo vivieron los dos cuadros bogotanos y el Junior con toda su estelar nómina, pese a varias bajas. La definición marcaba que los pereiranos necesitaban la victoria contra los barranquilleros en condición de visita sin importar si Santa Fe empataba o ganaba a Millonarios. Si los embajadores sumaban de a tres, perdían la ilusión de jugar la final. Todo se dio a su favor.



Llegó el momento esperado. 78 años para llegar a su primera final de la Liga de Colombia. Deportivo Independiente Medellín fue su contrincante y en el Atanasio Girardot empataron a un gol, mientras que en su casa, mantuvieron el buen registro como local igualando sin tantos y consiguiendo el título en los lanzamientos desde el punto penal. Así se consolidó una espera de poco más de medio siglo. Un recorrido con convencimiento cada vez que pasaban duros exámenes y se concretó en la instancia final.