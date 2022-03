La Liga no para: esta es la programación de las fechas 11 y 12

La Liga BetPlay está en la mitad del todos contra todos, con el camino recorrido, ya se vislumbra lo que será el remate, para conocer quiénes serán los ocho finalistas que lucharán por la primera estrella del año.

La Dimayor dio a conocer cómo será la programación para las jornadas 11 y 12 de la Liga BetPlay.



Liga BetPlay DIMAYOR I-2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 11



16 de marzo



Deportes Tolima vs Patriotas FC



Hora: 4:00 PM



Estadio: Manuel Murillo Toro



Transmisión: Win/Win+







Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali



Hora: 6:05 PM



Estadio: Alfonso López



Transmisión: Win+







Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe



Hora: 8:10 PM



Estadio: Departamental Libertad



Transmisión: Win+







17 de marzo



Atlético Nacional vs Jaguares FC



Hora: 7:45 PM



Estadio: Atanasio Girardot



Transmisión: Win+







18 de marzo



Unión Magdalena vs Cortuluá



Hora: 5:30 PM



Estadio: Sierra Nevada



Transmisión: Win/Win+







Millonarios FC vs Once Caldas



Hora: 8:00 PM



Estadio: El Campín



Transmisión: Win+







19 de marzo



Alianza Petrolera vs Águilas Doradas



Hora: 5:30 PM



Estadio: Daniel Villa Zapata



Transmisión: Win/Win+







América De Cali vs Independiente Medellín



Hora: 8:00 PM



Estadio: Pascual Guerrero



Transmisión: Win+







20 de marzo



Envigado FC vs La Equidad



Hora: 4:05 PM



Estadio: Polideportivo Sur



Transmisión: Win/Win+







Deportivo Pereira vs Junior FC



Hora: 6:10 PM



Estadio: Hernán Ramírez Villegas



Transmisión: Win+



Liga BetPlay DIMAYOR I-2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 12



21 de marzo



Jaguares FC vs Unión Magdalena



Hora: 3:45 PM



Estadio: Jaraguay



Transmisión: Win/Win+







Deportivo Cali vs Atlético Nacional



Hora: 6:10 PM



Estadio: Deportivo Cali



Transmisión: Win+







Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga



Hora: 8:15 PM



Estadio: El Campín



Estadio: Win+







22 de marzo



Once Caldas vs Deportes Tolima



Hora: 6:00 PM



Estadio: Palogrande



Transmisión: Win+







Patriotas FC vs América De Cali



Hora: 8:05 PM



Estadio: La Independencia



Transmisión: Win+







23 de marzo



Cortuluá vs Envigado FC



Hora: 2:00 PM



Estadio: Doce De Octubre



Transmisión: Win/Win+







La Equidad vs Alianza Petrolera



Hora: 4:05 PM



Estadio: Metropolitano De Techo



Transmisión: Win/Win+







Águilas Doradas vs Deportivo Pereira



Hora: 6:10 PM



Estadio: Alberto Grisales



Transmisión: Win/Win+







Independiente Medellín vs Millonarios FC



Hora: 8:15 PM



Estadio: Atanasio Girardot



Transmisión: Win+







25 de marzo



Junior FC vs Deportivo Pasto



Hora: 8:00 PM



Estadio: Metropolitano



Transmisión: Win+