La lucha por los últimos cupos en Liga inicia ¡Saquen calculadora!

La definición de la Liga BetPlay, para la última jornada, será una de las más vibrantes en los años recientes. Con la penúltima fecha terminada, cada equipo que está aún en la disputa, empieza a sacar sus cuentas y lo que necesitan en el último partido. Además, la calculadora entrará a jugar para algunos, que tendrán los ojos puestos en múltiples canchas.



El partido de cierre entre Alianza Petrolera y Once Caldas, que terminó con victoria para los santandereanos, puede empezar a dar un panorama de lo que será la definición, con varios equipos que siguen aferrándose al milagro, mientras que otros entrarán con la primera opción, teniéndola en sus manos.



Esperando a lo que ocurra con la demanda de Jaguares, por los puntos contra Santa Fe y el partido al que no llegó Medellín, por cuestiones de orden público, la tabla de posiciones tiene ya seis cupos definidos. Tolima, Millonarios, Nacional, Junior, Medellín y Envigado, están listos para la fiesta de los cuadrangulares.



El séptimo lugar y octavo es para Alianza Petrolera y Equidad, cada uno con 29 y 27 unidades respectivamente. Cada uno de ellos, de ganar, se asegura automáticamente. Ambos enfrentarán a dos equipos que luchan en la parte alta de la tabla: Millonarios y Nacional, respectivamente.

De la novena casilla hasta la 12, hay cuatro clubes que esperarán luchar y rogar porque se les den ciertos resultados. Caso de Santa Fe y Bucaramanga con 26 puntos, Once Caldas con 25 y Águilas Doradas con 24 unidades, aferrándose a un milagro, este último, ante el gol diferencia que tienen.



Uno de esos partidos que será imperdible, es el de Once Caldas vs Santa Fe, ambos con opciones, pero será duelo directo, donde un empate los perjudica y la única opción es ganar.