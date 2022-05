Tengan cuidado con Equidad: las apariencias en la cancha, engañan

Equidad llegó con autoridad a los cuadrangulares de la Liga. Derrotó en última jornada del todos contra todos a Nacional. El destino los envió a la zona B, junto con Tolima, Medellín y Envigado. Los aseguradores ya saben qué es jugar este tipo de instancias y la revancha la podrían tener.



El verde bogotano, bajo el mando de Alexis García, se ha ganado con rotulo el ser defensivo. Sorpresa o no, el onceno asegurador es uno de los clubes con mejor proyección ofensiva en lo que va del campeonato, dejando a un lado el rotulo de ser un club enfocado al juego conservador.



Fortalezas

Idea de juego con agresividad, propositiva y equilibrada: los de Alexis García llevan la intensidad para hacerse con la pelota. El trámite que le dan a ella es de ir a buscar el arco en el menor espacio que le dejan.



Consolidación en las últimas jornadas: el inicio de campeonato de los aseguradores no fue el mejor. Entre la irregularidad y el estar por muchas jornadas fuera de los ocho, los tenía tambaleando en el tramo final. Tres victorias y dos empates los dejaron listos en cuadrangulares, para poder entrar en una curva de rendimiento óptima.



Juego de ataque: puede sonar extraño para muchos, pero Equidad cuando tiene la esférica en su poder, busca el arco rival. Dependiendo del rival que tenga, puede ceder la posesión en un porcentaje considerable, con lo poco, llega bastante.



Es el tercer equipo que más veces remata, con un total de 279 chances. Además, lleva 98 tiros al arco, siendo el mismo registro de Millonarios, empatando en este ítem.



Debilidades

La intensidad le puede traer complicaciones: los aseguradores cortan el juego cuando es necesario, juegan con lealtad, pero eso no les impide aplicar el choque físico. Son el equipo de la Liga que más faltas comete, para un total de 336 infracciones. Sumándole a esto, son terceros en tarjetas amarillas sacadas, con 59.



Techo no es el feudo respetado: cuando los visitantes llegan al estadio de Techo, se encuentran un equipo complicado. Sin embargo, los resultados en casa no han acompañado a Equidad. En los diez partidos disputados hasta el momento, han ganado cuatro, perdido dos y empatado cuatro, dejándolos en la casilla 14 de la tabla de posiciones, sumando tan solo los duelos en casa.



DT

Alexis García ha evolucionado en su estilo. Los pasos por Equidad lo hacen un conocedor de la nómina completa, del entorno y lo que representa la institución. Un club que se consolidó en primera desde su llegada, hace ya 15 años. El chocoano le imprimió su sello, lo tiene andando bien y con jugadores para seguir potenciar.

Figura

Pablo Lima es un jugador completo en la mitad de la cancha. Puede ser ubicado en la primera línea de volantes, más adelantado, por un costado, con perfil invertido, como creador e incluso, como un delantero más. El uruguayo ha estado presente en los 20 partidos de Liga, siendo tan solo sustituido en nueve oportunidades.



Es el socio ideal en la zona dos, para asociarse, generar o cambiar de ritmo. Además, ha aportado tres anotaciones, una menos que los goleadores Sabbag y Camacho.