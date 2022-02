¡Queda una semana para el cierre del mercado! ¿Qué esperar en el FPC?

Se avecina una semana agitada en la Liga Betplay I-2022 y agitada porque se agota el tiempo para los clubes que todavía tienen cupos disponibles para inscribir jugadores ante Dimayor. El plazo terminará en una semana exactamente: el próximo viernes 4 de marzo, a las 11:00 pm. Los que tienen en sus planes reforzar nóminas, como América de Cali, tendrán que "meter pie al acelerador" si no quieren terminar padeciendo.

La liga colombiana es una de las últimas en cerrar su mercado, después que lo hicieran esta semana Rusia (22 febrero) y Argentina (23 febrero), por mencionar algunas. Hasta el próximo 4 de marzo los clubes del FPC tendrán plazo para ocupar sus plazas tanto en Torneo como Liga Betplay, cuyo máximo de inscritos es de 30 jugadores, pero para quienes compitan en torneos continentales será de 35.



Por estos días, se habla de posibles refuerzos en algunos clubes. América de Cali es el que más posiciones necesita. Se ha dicho de un defensor central, un lateral izquierdo y un extremo, sin embargo, los planes que parecían estar muy adelantados, se cayeron a última hora y a los directivos les tocó echar mano a plan B y hasta C. Así lo manifestó el máximo accionista Tulio Gómez, en charla con 'Petiso' Arango.



Los 'Diablos Rojos' están pasando necesidades en sector defensivo, principalmente. Gómez alardeó con la llegada de un lateral colombiano procedente de Europa, pero horas más tarde contó que su llegada no se daría. El club ha tenido traspiés en el tema fichajes, así que lo que ocurra en la semana será total sorpresa para su afición. Lo único confirmado por el mismo directivo es que Arturo Mina, excentral de River Plate, no es el central que llegará. Todo es expectativa.



Otro club que está tras reforzarse es el vigente campeón colombiano: Deportivo Cali. La salida de su goleador, Harold Preciado, los dejó golpeados. Pusieron manos a la obra y, según información de la prensa local y Argentina, esta misma semana el nuevo refuerzo sería presentado por el club. Se trata del delantero Agustín Vuletich, goleador de paso por Cúcuta y Medellín.



Águilas Doradas también daría noticias. Se espera la confirmación de Daniel Quiñones, lateral del América que llegaría en condición de préstamo al no ser tenido en cuenta por el club escarlata para 2022.



Este es apenas un panorama teniendo en cuenta las últimas noticias en el fútbol local, pero no se descarta que otros equipos se animen y sacudan el mercado. ¡Manos a la obra!