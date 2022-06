¡Todos siguen con vida! Cuentas del grupo A, por el cupo a la final

Momento de definición en la Liga BetPlay 2022, con el desarrollo de la fecha cuatro de los cuadrangulares. El grupo A ya inició los juegos de vuelta, dejando a la expectativa de lo que ocurrirá en las próximas fechas, teniendo en cuenta que a cada equipo le quedan tan solo dos partidos, para soñar con la final o despedirse del título de este semestre.



Nacional lidera la zona con ocho unidades, le siguen Millonarios y Junior con cinco puntos, cierra el grupo Bucaramanga con tres unidades. Ahora, pese a que los verdolagas ya marcaron un terreno de diferencia respecto a los demás, no hay nada seguro para los equipos. Pues en las posibilidades, hay opciones aun reales para los cuatro.



En el caso de Nacional, le bastará con empatar los dos partidos que le restan, independiente de lo que ocurra en los otros dos juegos. De ganar el sábado contra Millonarios, lo dejará anticipadamente clasificado a la final de la Liga. De perder en Bogotá, deberá ganarle a Junior en la última jornada, siempre y cuando los embajadores caigan en Bucaramanga, cualquier empate en unidades con los embajadores, al final de las seis fechas, lo dejará eliminado por la clasificación en el todos contra todos.



Millonarios tiene la clasificación en sus manos, pese a dejar pasar el empate contra Junior en Bogotá, ganándole a Nacional en El Campín y a Bucaramanga de visita, estará en la final. Un empate contra los verdolagas, solo le favorecerá si Junior no le gana a Bucaramanga, pero, necesitaría una caída de los de Herrera en la jornada final. Perder lo dejaría sin opciones de llegar a la final. Cualquier empate en unidades, en la última fecha, le dará el cupo automático a la gran final.



Junior la tiene más complicada, pues si o si deberá ganarle a Bucaramanga, esperando que en Bogotá no haya ganador, para poder ir a la sexta fecha y ganarle a Nacional, siempre y cuando Millonarios no gane en Bucaramanga. Cualquier empate en unidades con Millonarios o Nacional, en la sexta jornada, lo dejará eliminado.



El caso de Bucaramanga es complicado. Deberá ganar sus dos partidos y esperar que en la quinta fecha Millonarios le gane a Nacional. Además, que Junior derrote en la última jornada a los verdolagas. El empate en puntos contra cualquier de los otros tres lo dejará sin opciones para llegar a la final.