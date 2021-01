No son cosas buenas: los temas que se tocarán en Asamblea de Dimayor

Este jueves se realizará la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor, y como es costumbre, podrían darse noticias ruidosas, cambios inesperados y una que otra Dimayorada. De hecho, la sola proposición de cambiar el calendario, cuando ya se sorteó el fixture, es algo ilógico y que produce risa. Pero es nuestro fútbol colombiano.



Aunque Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, trata de quitarle drama al asunto. “Los temas más importantes serán el descenso, la propuesta de la modificación del fixture y lo otro es informativo”, dijo, como si fuera una reunión de trámite.



Pero la verdad es que no son cosas buenas las que pueden darse. El cambio del calendario ya es algo criticable, pero es una propuesta de Jaguares de Córdoba y se deberá llevar a votación de los clubes. Además, se cambiarán los estatutos para que haya descenso en mayo -uno- y en diciembre -dos-.



Además, ha trascendido en algunos medios que se definirá si habrá VAR o no en el comienzo de la Liga, pues hay algunos inconvenientes con la firma encargada de ofrecer el servicio; también se dice que la empresa exigirá que se cumpla el contrato y el VAR no tendría ningún cambio.



¿Se jugará la fecha 1 de la Liga?

Aunque los equipos ya están gestionando hospedaje, vuelos y toda la logística, podría suspenderse la primera fecha de la Liga BetPlay 2021. El culpable sería el segundo brote de covid-19 en el país. De hecho ya en la Copa Colombia se presentó el primer inconveniente, pues la alcaldía de Armenia decidió no prestar su estadio para el partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional.



Para la primera fecha, Millonarios no podrá jugar en Bogotá; las autoridades de Tunja no prestarán el estadio La Independencia para el partido Patriotas-América; en Ibagué también hay dudas sobre el juego del Tolima contra Once Caldas.



Incluso, la Dimayor no ha entregado la programación de televisión de la jornada 1, pues los dirigentes temen, con claros indicios, que el campeonato no arranque en la fecha estipulada. Antes deberán contar con el respaldo del Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte y la autorización de las alcaldías de las ciudades donde habría competencia. ¡Esperar a ver qué pasa!