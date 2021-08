¡Sorpresas en la Liga! Así quedó la tabla, terminada la cuarta fecha

Este martes culminó la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2021-II con los duelos Águilas Doradas vs Patriotas y Deportivo Pereira vs Envigado. Varios movimientos en la tabla de posiciones.



Alianza Petrolera comparte la punta con Atlético Nacional, tres equipos escoltan, cuatro no han podido ganar e incluso uno hasta el momento no ha marcado gol alguno.

Así está la tabla disputadas cuatro jornadas en Colombia:



1. Alianza Petrolera - 10 puntos en 4 partidos jugados (+5).

2. Atlético Nacional - 10 puntos en 4 partidos jugados (+4).

3. Millonarios - 9 puntos en 4 partidos jugados (+4).

4. América de Cali - 9 puntos en 4 partidos jugados (+4).

5. Bucaramanga - 9 puntos en 4 partidos jugados (+3).

6. Deportes Quindío - 7 puntos en 4 partidos jugados (+2).

7. Envigado - 7 puntos en 4 partidos jugados (+1).

8. Jaguares - 7 puntos en 4 partidos jugados (+1).

9. Deportes Tolima - 5 puntos en 4 partidos jugados (0).

10. Junior - 5 puntos en 4 partidos jugados (-1).