¡Saluden al líder! Alianza es primero de la Liga: así está la tabla

Culmina la jornada dominical del fútbol colombiano. El cierre estuvo a cargo de Alianza Petrolera, que venció 2-0 al Deportivo Pasto en Barrancabermeja y se trepó a lo más alto de la tabla.



Atlético Nacional es el escolta, pierde la casilla por diferencia de gol, y de ahí para abajo hay tres equipos con nueve unidades. Vale aclarar que Bucaramanga, uno de ellos, jugará este lunes frente a Jaguares, en caso de ganar será nuevo líder con puntaje perfecto (12).

Así está la tabla, a falta de los duelos Bucaramanga vs Jaguares, Águilas Doradas vs Patriotas y Deportivo Pereira vs Envigado.





1. Alianza Petrolera - 10 puntos en 4 partidos jugados (+5).

2. Atlético Nacional - 10 puntos en 4 partidos jugados (+4).

3. Bucaramanga - 9 puntos en 3 partidos jugados (+4).

4. Millonarios - 9 puntos en 4 partidos jugados (+4).

5. América de Cali - 9 puntos en 4 partidos jugados (+4).

6. Deportes Quindío - 7 puntos en 4 partidos jugados (+2).

7. Deportes Tolima - 5 puntos en 4 partidos jugados (0).

8. Junior - 5 puntos en 4 partidos jugados (-1).

9. Envigado - 4 puntos en 3 partidos jugados (0).

10. Jaguares - 4 puntos en 3 partidos jugados (0).