Lo bueno, lo malo y lo feo de la séptima jornada: tablas muy apretadas

Este lunes culminó la séptima jornada del fútbol colombiano y las diferentes tablas se apretaron con los resultados: la Liga quedó con un trancón del segundo al octavo, disputa mano a mano en la reclasificación y lucha apretada en el descenso.



Por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos la fecha con el ya acostumbrado ‘Lo bueno, lo malo y lo feo’...

LO BUENO



Rendimiento perfecto de Nacional: El verde paisa venció con lo justo a Águilas, sumó su sexto partido ganado de manera consecutiva (séptimo contando Copa), está invicto y se mantiene en lo más alto de la Liga. Así mismo, pasó a Millonarios en la reclasificación.



Envigado, la sorpresa del campeonato: De la mano de los jóvenes Yaser Asprilla y Jhon Jader Durán, el cuadro naranja venció 3-2 a La Equidad. Suma su cuarta victoria consecutiva y ya es segundo con 16 unidades.

​

Huila, Pereira y Qeindío ganaron: Los tres equipos más comprometidos en el descenso sacaron los tres puntos de sus respectivos duelos y mantienen viva la lucha por no descender. Por ahora se salva el cuyabro.

LO MALO



Millonarios, Bucaramanga y Santa Fe, el festival del desperdicio: Los tres equipos tuvieron casi un promedio de 20 remates en sus respectivos partidos, no concretaron y terminaron cediendo terreno. Los dos primeros perdieron, el tercero empató.



Cali y Junior decepcionaron: El que parecía uno de los mejores partidos de la fecha, terminó en un apático empate. Se luchó más de lo que se jugó, nunca se vio buen juego y los goles llegaron gracias a la suerte: Viera erró, Menosse desvió.



Once Caldas y Pasto firman un inicio paupérrimo: El Blanco Blanco perdió otro clásico (1-2 con Quindío) y lleva cinco derrotas seguidas. El cuadro volcánico empató con Patriotas y es el único equipo de la Liga que no ha ganado.