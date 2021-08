Otro técnico despedido: lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha 6

La Liga BetPlay avanza y la sexta fecha volvió a dejar un técnico por fuera de su cargo. Harold Rivera, ex Independiente Santa Fe, se convirtió en el sexto entrenador despedido en lo que va del campeonato, siendo esto un reflejo de la actualidad del fútbol colombiano.

La nueva jornada del FPC mantiene a Atlético Nacional como líder, además, fue el escenario para el renacer del Atlético Junior y Deportivo Cali, que venían en crisis, pero, también el calvario para otros clubes como Once Caldas, Deportivo Pasto, Huila y Santa Fe que se hunden en el fondo de la tabla. Acá en FUTBOLRED analizamos lo bueno, lo malo y lo feo de la sexta fecha de la Liga.

Lo bueno

Nacional: El equipo verdolaga sigue invicto en el campeonato y sumó su quinta victoria en la Liga. Contra el Quindío tuvo un partido difícil, pero logró llevarse los tres puntos, de hecho, para muchos críticos y aficionados fue el peor partido en la era de Alejandro Restrepo. Siendo cierto lo anterior, el verde consiguió el objetivo de la victoria y se mantiene en la cima de la Liga.



Deportivo Cali: Alfredo Arias respira y con ello llega la calma al conjunto azucarero. Tras la victoria frente a Alianza Petrolera, Deportivo Cali toma un nuevo aire en la Liga, a la espera de los frutos de un proyecto que reúne a grandes figuras. Ángelo Rodríguez fue fundamental para conseguir los tres puntos.



Atlético Junior: La era de Arturo Reyes en Junior comenzó con pie derecho y con goles. La victoria por 4-2 sobre Once Caldas le dio un golpe de ánimo a la escuadra barranquillera que la venía pasando mal en el inicio del campeonato. ¿Escoba nueva barre bien?



Millonarios: El equipo embajador dio un golpe de autoridad en la Liga, al derrotar con categoría a Independiente Medellín. El 2-0 en el marcador fue suficiente para los azules, quienes fueron superiores al equipo de 'Bolillo' durante los 90 minutos. Buen partido para los de Gamero.



Lo malo

América de Cali: Las rotaciones de Juan Carlos Osorio son, nuevamente, el centro de la discusión en el Valle del Cauca. Con varios cambios en la nómina, el conjunto escarlata se enfrentó a Patriotas y no pasó del 0-0 en el Pascual Guerrero. Dos puntos perdidos que pueden salir muy caros al final del todos contra todos.



Santa Fe: El equipo cardenal no sale de la crisis y, tras empatar 1-1 con Deportivo Pereira, las directivas llegaron a un acuerdo con Harold Rivera, para finalizar su vínculo como entrenador del equipo. Camerino roto y malos resultados, son parte de la realidad del equipo.



Pasto, Once Caldas y Huila: Los coleros de la Liga no la pasan bien. Pasto y Once Caldas perdieron; mientras que Huila empató. Los tres equipos cambiaron de técnico en lo que va del campeonato y siguen en el fondo de la tabla de clasificación.

Lo feo

Arbitraje: El arbitraje colombiano sigue dando de qué hablar y en esta fecha fue, lamentablemente, protagonista en el duelo entre Qundío y Nacional. Una mano inexistente le dio el triunfo a los verdolagas, quienes también reclamaron una acción de penalti que pudo ser sancionado y no lo fue. El conjunto cuyabro puso una petición en la Dimayor, la cual exige investigar los partidos que tuvieron fallas arbitrales y así mismo la permanencia del VAR en lo que queda del campeonato.