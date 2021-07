¡Volvió el FPC! Lo bueno, lo malo y lo feo de la primera fecha de Liga

El fútbol colombiano está de regreso y este lunes finalizó la primera fecha de la Liga BetPlay 2021-II.



Deportes Tolima, equipo campeón defensor del título, debutó con una victoria en casa. Millonarios, América de Cali y Deportivo Cali también ganaron; mientras que clubes como Santa Fe y Atlético Junior decepcionaron en su primera salida.



Acá en FUTBOLRED analizamos lo bueno, lo malo y lo feo de la primera jornada del campeonato.

Lo bueno

Deportes Tolima: El vigente campeón del fútbol colombiano debutó con victoria en el Manuel Murillo Toro. Juan Fernando Caicedo fue la gran figura y anotó el único tanto que le dio la victoria al cuadro de Hernán Torres. ¡Comenzó la defensa del título!



Millonarios: Sin refuerzos para la nueva temporada, pero con una nómina e idea de juego establecida, el equipo embajador se impuso en su visita al Deportivo Pasto por 1-3, en una noche mágica para Fernando Uribe, quien anotó un doblete.



América de Cali: Juan Carlos Osorio tuvo un debut soñado en la Liga y consiguió los tres primeros puntos del semestre frente a un duro rival como Junior. El conjunto escarlata comenzó perdiendo, pero remontó el juego en el segundo tiempo tras la expulsión de Gabriel Fuentes. Ganó por 3-1.



Deportes Quindío: No es fácil regresar a la A y debutar con victoria; sin embargo, el equipo de Armenia logró el resultado esperado y se impuso en con categoría a un débil Jaguares.



Bucaramanga, Alianza Petrolera y Once Caldas: Luego de un primer semestre para el olvido, Alianza, Once Caldas y Bucaramanga debutaron con victoria en la Liga. Buen comienzo para los clubes que le huyen a los últimos lugares de la tabla. ¡No quiere descender!

Lo malo

Santa Fe: Fue un mal inicio de temporada para Harold Rivera. El equipo cardenal se vio desordenado en la defensa y falto de ideas en el frente de ataque. La ausencia de un hombre clave como Leandro Castellanos le costó el partido contra el Deportivo Cali. La falta de un goleador también es notoria.



Atlético Junior: Los errores individuales siguen condenando al equipo de Luis Amaranto Perea. La irresponsabilidad de Gabriel Fuentes afectó directamente al equipo, el cual vio cómo le remontaron el marcador en el segundo tiempo contra América de Cali. La cantidad de goles en contra es preocupante.



Nacional: Luego de un buen primer tiempo en el que el conjunto verdolaga consiguió una ventaja de dos goles, el equipo verde quitó el pie del acelerador y terminó en igualdad el duelo contra Envigado. Los cambios no le funcionaron a Alejandro Restrepo y su equipo se vio desdibujado en la segunda mitad. Varios aspectos por corregir.



DIM: El poderoso de la montaña no tuvo el debut soñado y en el Atanasio Giradot empató a un gol con Águilas Doradas. El equipo de 'Bolillo' Gómez no supo defender la ventaja y se vio mal en varios tramos del partido.

Lo feo

Expulsiones: La primera fecha de la Liga estuvo cargada de goles y emociones, pero también de tarjetas rojas. En total hubo tres expulsiones, pero fue la de Gabriel Fuentes la que más causó polémica, pues el lateral del Junior ya es un recurrente en este tipo de infracciones.