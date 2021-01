Lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la segunda fecha de la Liga

En medio de las restricciones que hay en el país a causa de la pandemia, los cambios en la programación y la adecuación de nuevas sedes, se dio por finalizada la segunda fecha de la Liga BetPlay 2021-I.

Con siete partidos disputados se llevó a cabo la segunda jornada del FPC, en la que Deportivo Cali y Junior consiguieron una nueva victoria y se disputan el primer lugar de la tabla. Boyacá Chicó vs Millonarios y Santa Fe vs Tolima fueron aplazados por falta de escenarios; mientras que Nacional sigue sin reaccionar de la derrota en la Copa y cayó en la Liga.



Acá en FUTBOLRED repasamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la segunda fecha.

Lo bueno

Independiente Medellín se repuso de la caída en la primera fecha y en el Atanasio Girardot remontó el marcador frente a Patriotas. Los dirigidos por Hernán Darío Gómez se acoplan a lo que quiere el DT antioqueño y, de a poco, están encontrando una idea de juego. La victoria por 2-1 sobre el cuadro boyacense dejó como gran figura a Agustín Vuletich, una de las caras nuevas del poderoso para este semestre.



Diego Corredor sueña con volver a ser protagonista con el Deportivo Pasto y en el inicio del 2021 lo ha ratificado. Luego de empatar contra Equidad en la primera fecha, el conjunto volcánico se impuso por la mínima diferencia a Envigado que sigue sin levantar cabeza.



Jaguares se recuperó de la caída en la primera fecha y con un 2-1 en el Jaraguay, derrotó al Atlético Bucaramanga.



Deportivo Cali continúa con la buena racha y frente a Deportivo Pereira consiguió su segundo triunfo en la Liga. Misma situación del Junior de Barranquilla, el cual volvió a sumar de a tres en su visita al Palogrande.



La Equidad logró una importantísima victoria en el inicio de la competencia, el cuadro de Alexis García derrotó 1-0 a Atlético Nacional y llegó a cuatro puntos en el campeonato.



Lo malo

Atlético Nacional sigue 'en construcción' y tras perder con Tolima en la Copa Colombia, regresó a la Liga con una derrota. Los de Guimarães siguen sin demostrar un buen fútbol y cayeron por 1-o contra La Equidad.



El bicampeón de Colombia, América de Cali, no tuvo su debut soñado en el 2021 y no pasó del empate a un gol con Águilas Doradas. El cuadro de Juan Cruz Real está llamado a ser protagonista, después de conseguir el tan complicado título del 2020.



Envigado, Once Caldas, Patriotas y Deportivo Pereira no han podido sumar de a tres en las dos primeras jornadas. Los cuatro equipos deberán corregir varios aspectos si quieren aspirar por una mejor campaña que la del año anterior.

Lo feo

Ante las restricciones que hay en las principales ciudades del país a causa del nuevo coronavirus, varios estadios no fueron prestados para que se desarrollara la jornada futbolera con normalidad. Sin embargo, como solución, diferentes escenarios deportivos, de municipios aledaños a las ciudades, aparecieron para que la fecha 2 de la Liga se pudiera disputar .



No obstante, el estado de la cancha del Municipal de Zipaquirá (Equidad vs Nacional), y del Estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira (América de Cali vs Águilas Doradas), no fue acorde a las necesidades del fútbol profesional colombiano. Se espera que, con la situación que vive el país, las administraciones pertinentes adecúen los estadios para que los partidos se puedan desarrollar sin afectaciones.