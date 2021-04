¿Pereira o Chicó? Fantasma de la B acecha y solo uno podrá salvarse

La última fecha de la Liga Betplay 2021-I define algo más que los clasificados a cuartos de final y las respectivas cabezas de serie. El futuro de uno de los equipos está en el Torneo de la B, ¿Deportivo Pereira o Boyacá Chicó?



Los dos últimos ascendidos se encargarán de disputar la única plaza en primera. Este domingo, a partir de las 3:30 pm, se jugarán la vida frente al Deportivo Pasto y Jaguares, respectivamente. El equipo felino ya mandó a la B al Huila en 2019.

La definición del descenso está imperdible y más porque ambos equipos llegan a la última fecha con la misma cantidad de puntos (110). Sin embargo, los matecañas tienen mejor diferencia de gol y por ahora, están salvando la categoría.



En cuanto al campeonato actual, los ajedrezados tienen mejores números. En las 17 fechas que han disputado han conseguido 18 puntos, producto de cinco triunfos (Junior, Tolima, Envigado, Alianza Petrolera y Águilas Doradas), tres empates (Patriotas, Pereira, Pasto) y nueve derrotas.



En cuanto al Pereira, lleva 15 unidades, después de encajar tres victorias (Once Caldas, Ind. Medellín, Envigado), seis empates (Alianza Petrolera, Tolima, Águilas, Chicó, La Equidad y Santa Fe) y ocho derrotas.



Los últimos cinco resultados de Chicó



Balance de tres victorias, un empate y una derrota. No cae hace tres juegos.



Fecha 14: Chicó 3- 0 Envigado

Fecha 15: O. Caldas 4-2 Chicó

​Fecha 16: Chicó 2-0 Alianza

Fecha 17: Chicó 0-0 Pasto

Fecha 18: Águilas 0-3 Chicó



Los últimos cinco resultados del Pereira



Balance de dos victorias, dos empates y una derrota. No pierde desde hace cuatro partidos.



Fecha 14: Junior 3-0 Pereira

Fecha 15: Pereira 0-0 Equidad

Fecha 16: Santa Fe 1-1 Pereira

Fecha 17: Pereira 1-0 Medellín

Fecha 18: Envigado 0-1 Pereira



El "sube y baja" de Chicó



El elenco ajedrezado fue fundado en 2002 bajo el nombre de Bogotá Chicó FC, y empezó su participación en el torneo de la B. En diciembre de 2003 consiguió su tiquete a primera. Se trasladó a Tunja en 2005 y contrató al hoy técnico de Millonarios, Alberto Gamero, para iniciar su proyecto deportivo.



En 2007 ocupó uno de los puestos para torneo continental y fue así como accedió a Copa Libertadores 2008. En el apertura de ese año jugaron la final de la Copa Mustang, frente al América, y consiguieron su primer título. En 2011 terminaron subcampeones de la Copa Colombia, torneo que le ganó Millonarios.



En 2016 descendieron por primera vez junto a Fortaleza. Desde ahí han vivido un vaivén en el FPC, que un año lo tiene en primera y al siguiente en segunda. Ascendieron en 2017, pero volvieron a caer en 2018. En 2019, junto al Pereira, volvieron a conseguir su plaza en la A.



Un tradicional del FPC que no quiere volver a caer



Deportivo Pereira es uno de los llamados tradicionales en el fútbol profesional colombiano. Sin embargo, este club de 77 años de fundación no cuenta con ningún título en primera. Todas sus celebraciones han sido en la segunda categoría.



Sufrió el primer descenso en 1997. Se mantuvo por tres años en la B y tras recuperar la categoría compitió de manera ininterrumpida hasta 2011.



En noviembre de ese año, los matecañas perdieron la plaza por segunda ocasión. Ese 2011 también fue trágico para el América de Cali, el otro descendido. Pereira tuvo que esperar ocho años y después de una brillante campaña en 2019, cuando logró el bicampeonato, consiguió el ascenso.



Tanto Boyacá Chicó como Deportivo Pereira, lucharán este domingo por alejar ese tercer descenso. ¿Cuál de los dos lo conseguirá?...