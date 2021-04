DIM recibió respuesta a su petición: importante decisión para fecha 19

El equipo antioqueño se juega la clasificación en la última jornada de la Liga, así que elevó un reclamo ante la Comisión Arbitral pidiendo que su partido frente a Once Caldas tuviera las mismas condiciones que el de América vs Tolima. La petición fue escuchada y se informó que en la fecha 19 serán cuatro y no tres los partidos que llevarán VAR.

"La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol permite informar los partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor I 2021 que tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR: Pereira vs Pasto, Chicó vs Jaguares, América vs Tolima y Once Caldas vs Medellín", se indica en la nueva información que entregó la FCF.



Cabe recordar que los dos primeros compromisos en mención definirán el descendido para el segundo semestre del año, mientras que los dos restantes se juegan la clasificación a los cuartos de final. De momento no se conoce quiénes serán los encargados de estar al frente de la videoasistencia arbitral.