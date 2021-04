¡Pasó de todo! Lo bueno, lo malo y lo feo de la última jornada

Ha llegado a su fin la fase regular de la Liga BetPlay 2021-I. El domingo se disputó la jornada 19 y ocurrió de todo: goleadas históricas, movimientos en la tabla, retrasos por lluvia, eliminaciones y apasionante pelea por el descenso.



Justamente por lo anterior, en Futbolred analizamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó el cierre del todos contra todos...

LO BUENO



Nacional, único líder y goleando: El conjunto verdolaga no solo se quedó con la primera casilla del torneo local sino que además lo consiguió con una goleada histórica (7-1) contra Patriotas. Actuación sensacional sin sus máximas estrellas. La figura: Jefferson Duque, autor de cuatro goles.



Santa Fe y Millos, cabezas de serie: Los grandes capitalinos ganaron sus respectivos partidos y se acomodaron dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla. El cardenal, que venció 1-2 a Equidad, terminó segundo; el embajador, derrotó 3-1 al Cali, quedó tercero.



América, ni sufrió: Los dirigidos por Juan Cruz Real llegaron con gran presión al duelo frente al Tolima, pues debían ganar para clasificarse a las finales. Despacharon 2-0 al Tolima, sin sufrir, y buscarán el tricampeonato.



Pereira, ¡es de Primera!: El fantasma del descenso terminó huyéndole al cuadro matecaña. Después de estar dos veces por debajo del marcador, lograron remontar y terminaron goleando al Pasto. Completamente heroico.

LO MALO



Tolima sigue sin ganar: El conjunto ibaguereño tuvo doble tristeza esta jornada. Por un lado, concretó su cuarto partido al hilo sin ganar (3E-1D); por otro, salió de los primeros puestos y no será cabeza de serie.



Fracaso del Medellín: De los últimos tres partidos, el rojo antioqueño necesitaba sacar 3-4 puntos para clasificar con rivales, sobre el papel, débiles Pereira, Alianza, Once). Tan solo pudo sacar un punto y otra vez quedó fuera de los ocho.

Chicó no dio pelea: A pesar de llegar en igualdad de condiciones, los boyacenses no pudieron mantener el ritmo en la última jornada. Mientras que Pereira goléo, ellos no pudieron sacar ventaja frente a Jaguares en el frío de Tunja.