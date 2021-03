Lo bueno, lo malo y lo feo: vibrante jornada 11 del fútbol colombiano

Varias sorpresas en la jornada 11 del fútbol colombiano. Pasada la mitad del campeonato, tanto Cali como Santa Fe comandan la Liga BetPlay 2021, Jaguares aparece como la gran sorpresa, Millonarios y América tomaron un respiro, Nacional tiene nueva estrella, Junior no levanta y mucho más.



Justamente luego de una fecha de emociones variadas, en FUTBOLRED le traemos los aspectos buenos, malos y feos que dejó el FPC desde el pasado viernes hasta el martes.

LO BUENO



Millonarios regresó a los ocho: Después de varios partidos dejando muchas dudas, el equipo de Alberto Gamero no dejó pasar el ‘papayazo’ frente al colero y se impuso por 2-0 con actuación rutilante de Fernando Uribe (marcó doblete).

​

América por fin ganó en casa: Los de Juan Cruz Real sufrieron más de lo debido frente al Deportivo Pereira, pero lograron sacar sus primeros tres puntos en el Pascual en la temporada 2021. Yesus Cabrera marcó y Joel Graterol atajó penal.



Jaguares, grata sorpresa: El equipo de Alberto Suárez protagonizó el partido de la jornada frente a Patriotas con un emocionante 3-2 en Montería. Con la victoria, los felinos quedan como la grata sorpresa del campeonato: son cuartos, a tan solo tres puntos del líder.



Jersson Gonzáles, héroe cardenal: Con apenas 19 años, Jersson aparece como uno de las grandes promesas de Santa Fe. Debutó con gol, la jornada pasada asistió a Valdés para la victoria sobre Tolima y este lunes salvó el empate frente a un duro Deportivo Pasto en El Campín.

​

​Un Ángel se estreno en Nacional: A pesar de no poder con Águilas Doradas (empate a uno), el conjunto verdolaga presenció el estreno como goleador de Tomás Ángel, hijo del mítico delantero Juan Pablo Ángel. El chico de 18 años anotó a los 33 segundos.

LO MALO



Amaranto está en las últimas: Junior volvió a fallar en condición de local. El viernes no pudo con Bucaramanga (1-1) y largó su mala racha consiguiendo un total de apenas tres puntos de los últimos 15 en disputa. Cada vez tambalea más el puesto de Luis Amaranto Perea como DT del club.

​

Empatitis del Cali: El sólido líder del fútbol colombiano continúa siendo el único invicto, pero su rendimiento, por lo menos en materia de creación, ha ido disminuyendo. Igualó 0-0 con un débil Once Caldas y llegó a cuatro empates consecutivos.

​

​El 'Bolillo' no gana: Independiente Medellín suma ya cuatro jornadas sin poder ganar en Liga y la situación preocupa teniendo en cuenta que a día de hoy está fuera de los ocho (es noveno).



Pereira, cerda del descenso: Después de la salida de Artigas, el profesor Alexis Márquez tomó las riendas del cuadro matecaña. Se ganó el clásico frente al Once, pero con América se desperdició un penal y con ello la oportunidad de sumar un punto valioso. Así las cosas y con el buen momento del Chicó, tan solo dos puntos separan al Pereira del descenso directo.