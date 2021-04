¡Se prendió esta vaina! Calculadora en mano en el cierre de la Liga

A falta de un par de partidos para que todos los equipos queden al día en su calendario, las cuentas para entrar al selecto grupo de los ocho están claras. Se aproxima una batalla imperdible.



Por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos las cuentas de cada opcionado de cara a la última jornada del todos contra todos.

Junior de Barranquilla (7): Con 29 puntos y +8 tiene medio pie adentro, pero en la fecha 19 le corresponde descansar y por ello está a merced de lo que hagan sus rivales. Afortunadamente la diferencia de gol le da tranquilidad.



La única manera en que salga del grupo selecto es que tanto América de Cali como Independiente Medellín ganen sus partidos por una diferencia considerable. Los escarlatas deben imponerse por una diferencia de cuatro goles y el DIM por cinco. Muy difícil que ocurra.



América de Cali (8): Acá empieza a complicarse la cosa. Suma 26 unidades y por ahora le gana la posición al Medellín por la diferencia de gol: tiene +5 y su rival +4.



En la última jornada recibe al Deportes Tolima, partido durísimo. Si gana está clasificado siempre y cuando el ‘Poderoso’ no haga más goles; si empata o pierde, DIM debe resbalar también por una mayor diferencia de gol.



Independiente Medellín (9): Los de ‘Bolillo’ Gómez no dependen únicamente de sí mismos. Como ya se mencionó, la diferencia de gol los perjudica en su batalla mano a mano con los vallecaucanos.

​Cierra la fecha visitando al Once Caldas en Manizales. El escenario ideal es que los de Juan Cruz Real pierdan y con ello un solo punto les bastará. El problema es si suman, pues deberán siempre hacer dos goles más.

Jaguares de Córdoba (10): Está prácticamente afuera de las finales. Visitará a un necesitado Boyacá Chicó en el frío de Tunja, aspecto que desde el vamos los pone en desventaja.



Con 24 unidades, las cuentas son claras: ganar o ganar y esperar que tanto americanos como poderosos pierdan. Con ello, los dos quedaron en 26 y Jaguares clasificará con 27. Panorama durísimo.

Deportivo Pasto (11):​ Con 22 puntos, el cuadro nariñense cierra la lista de opcionados, Tienen dos juegos pendientes, el aplazado frente al Bucaramanga (se dará este jueves) y el domingo visitando al necesitado Pereira.



Otro que tiene las cuentas claras: ganar o ganar sus dos partidos para concretar 28 unidades. Con ello debe esperar que tanto DIM como América no ganen. Difícil, pero no imposible.