¡Tres fechas de infarto! ¿Qué se juega cada club en el cierre de Liga?

Se avecinan tres jornadas al rojo vivo en la Liga Betplay 2021-II. No solo se buscan los finalistas del certamen sino también se define al segundo descendido y la pelea en la reclasificación se agudiza.



Por lo anterior, en FUTBOLRED hacemos un balance de lo que se juega cada equipo en sus respectivos duelos:

Atlético Nacional: aunque ya está clasificado, necesita sumar de a tres para seguir comandando la reclasificación. En caso de no ser campeón en el segundo semestre, el liderato en dicha tabla le daría cupo a la Copa Libertadores 2022.

​Millonarios: otro que ya está clasificado, pero tiene dos cuentas pendientes. Primero, ganarle al Tolima en Ibagué para dejar prácticamente asegurado ser cabeza de serie en cuadrangulares; segundo, sacar tres puntos para meterle presión a Nacional en la reclasificación.



Depores Tolima: la victoria frente a Millos lo dejaría clasificado a los cuadrangulares y de paso lo mete en la pelea por la segunda plaza para ser cabeza de serie.



Junior: ganar en Bogotá frente a Santa Fe lo deja clasificado a las finales el torneo y de paso compromete a su rival. Así mismo, dejaría encaminado su tiquete a la Copa Sudamericana del año próximo.



Deportivo Cali: imponerse en casa frente al Quindío le daría el pase a la recta decisiva con 30 puntos, no más angustias. También le serviría para sacar ventaja en la reclasificación pensando en Sudamericana.



Alianza Petrolera: tiene un solo objetivo por delante. Los tres puntos en Pasto lo dejan a tiro de la clasificación, mientras que un empate o la derrota lo dejan merced de su último partido en casa porque en la penúltima fecha visita a Millonarios.



Envigado: necesita ganarle al Once Caldas en casa para quedar cerca al puntaje de la clasificación de paso sería buena que mejorara su diferencia de gol. Otro al que el empate o la derrota lo pone a sufrir.



Bucaramanga: tiene una dura prueba en casa de Nacional. La victoria sería magistral, pero el empate no le vendría tan mal. Con este último resultado, la clave en las dos últimas jornadas es no perder y ganar al menos uno.



Santa Fe: tiene la obligación de vencer al Junior en El Campín. No solo porque es rival directo rumbo a los ocho y quedaría pendiente una victoria para clasificar, también lo necesita para recortar distancias en reclasificación y soñar con Copa Sudamericana 2022.



América: el único que tiene, por lo menos de palabra, la obligación de ganar o su entrenador, Juan Carlos Osorio, se va. Si gana en Techo saca del camino a Equidad, encamina su clasificación (no deja de ser complicada) y retomaría la lucha por el cupo a torneo internacional para el próximo año.



Quindío: debe ganarle al Cali en Palmaseca sí o sí, no tiene otra opción. Los tres puntos son fundamentales para seguir soñando con una épica remontada buscando los cuadrangulares y así mismo no perderle la pista a Patriotas, su más directo competidor, en el descenso. El empate o la derrota lo sentencian.



Independiente Medellín: debe imponerse en Tunja para seguir penando por la milagrosa clasificación a las finales de Liga. No se juega nada más.



Equidad: otro que necesita de un milagro. Debe ganerle en casa al América y esperar que el universo se confabule a su favor en los próximos partidos. También los tres puntos le permitirían seguir soñando con la Sudamericana del próximo año.



Patriotas: ya eliminado en Liga, su único afán es ni más ni menos que el descenso. Como local debe ganarle al DIM para sentenciar prácticamente su salvación y dejar condenado al Quindío.





* Pereira y Jaguares ya jugaron (viernes) empataron y ahora deben esperar a la fecha 19.

** Águilas Doradas, Pasto, Once Caldas y Huila no se juegan nada.