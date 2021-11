Mejor y peor escenario de quienes luchan por clasificar: ¿les alcanza?

Todo listo para la definición del todos contra todos en la Liga BetPlay 2021-II. Cinco equipos ya están clasificados a los cuadrangulares, otros dos están a tiro y seis más luchan por una sola casilla.



Cada quien hace sus cuentas para poder clasificar y justamente por dicha razón en FUTBOLRED analizamos la situación de cada quien planteando el mejor y peor escenario. Y es que hay algunos conjuntos que aún perdiendo estarían avanzado de fase.

LOS QUE NO SE PUEDEN DAR EL LUJO DE FALLAR



Santa Fe y Medellín son los únicos equipos que deben ganar o ganar y esperar un milagro.



El cuadro cardenal debe derrotar a Águilas Doradas en Bogotá y esperar que Envigado, Jaguares y Bucaramanga pierdan. Así mismo necesita que Medellín no triunfe por más de dos goles.

​

Por su parte, el Poderoso buscará una victoria en territorio nariñense por tres goles y además esperar que del octavo para abajo pierdan sus respectivos partidos.



AMÉRICA, A SUMAR Y REZAR



El mejor escenario para los escarlatas es imponerse en el Hernán Ramírez Villegas frente a Pereira. Con ello quedarán con 29 unidades y les serviría incluso que tanto Envigado como Jaguares y Bucaramanga empaten o pierdan sus duelos.



El peor de los escenarios es el empate, pues quedarían con 27 unidades y tendrían que esperar una derrota de los rivales ya mencionados e incluso que Santa Fe y Medellín no ganen.



EL LOTE DE LOS 27



Envigado, Jaguares y Bucaramanga lucharán por la octava casilla. Los tres cuentan con 27 unidades, pero la diferencia de gol es la que marca diferencia.



En cuanto al equipo naranja, una victoria lo deja clasificado a los cuadrangulares (+2). Lo peor que le puede pasar es perder o empatar, teniendo en cuenta que ahí ya dependería de lo que hagan sus rivales.



Respecto al equipo felino tendría que ganar y marcar tres goles más que Envigado para quedarse con el cupo (0). Tarea muy difícil. En caso de empatar, queda a merced de las caídas de sus rivales (incluido América), y si pierde necesita que por lo menos Envigado sea goleado por cuatro o más goles.



Y para terminar, el Leopardo es quien peor diferencia de gol tiene (-1). Su mejor escenario es derrotar a La Equidad en Techo, teniendo en cuenta que necesita marcar cuatro goles más que Envigado. En el peor de los casos, empatar o perder lo deja dependiendo de goleadas de los que tienen su mismo puntaje y caídas de quienes vienen detrás.



LOS PRÁCTICAMENTE LISTOS



Deportivo Cali y Alianza Petrolera dependen por completo de sí mismos. Su mejor escenario es ganar o empatar pues con ello llegarían a 33 o 31 puntos respectivamente y su clasificación queda asegurada.

​

En el peor de los casos, la derrota, los goles de diferencia entran en juego. Claro que sería muy difícil que se queden fuera de las finales.



Los petroleros (+9) tendrían que sufrir una estrepitosa goleada a manos del Junior y que Jaguares y/o Bucaramanga marcaran 5-6-7 tantos. Una locura. Los azucareros (+6) tendrían que caer por más de 3 anotaciones frente al Once Caldas y que estos mismos contrincantes ganaran por 4-5 goles.