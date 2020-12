¡Definido el fixture de la Liga 2021-I! Así se jugará la primera fecha

Luego de finalizar el campeonato del 2020, que dejó a América de Cali como campeón; este miércoles 30 de diciembre, la Dimayor realizó el sorteo del fixture de la Liga BetPlay 2021-I, el cual tendrá en la primera fecha, como gran atractivo, el duelo entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

Hay que recordar que, en el primer semestre del año, la Liga solo contará con 19 equipos, luego de que al Cúcuta Deportivo se le retirara el reconocimiento deportivo por incumplir con sus obligaciones. Asimismo, se informó que se jugarán 19 fechas, en la que cada equipo tendrá una jornada de descanso.



Por último, se confirmó que La Liga BetPlay 2021-I comenzará el fin de semana del 16 y 17 de enero.



Fecha 1

Tolima vs Once Caldas



A. Petrolera vs Pereira



Junior vs Independiente Medellín



Atl. Bucaramanga vs Boyacá Chicó



Deportivo Pasto vs La Equidad



Atlético Nacional vs Santa Fe



Patriotas vs América de Cali



Deportivo Cali vs Jaguares



Millonarios vs Envigado



Águilas Doradas descansa