Siete clubes ya piensan en la Liga II: balance general de pretemporada

Aunque el campeonato del primer semestre no termina y su continuidad sigue en veremos, algunos clubes le madrugaron a la pretemporada, pese a que la Liga Betplay 2021-II iniciará hasta dentro de un mes y medio, una vez termine la Copa América.



Siete equipos iniciaron trabajos de pretemporada, entre ellos Once Caldas y Alianza Petrolera, que se han encargado de entregar noticias semana a semana. Anunciaron algunas bajas y oficializaron sus primeros fichajes.



Cabe recordar que el presente campeonato no ha podido finalizar a causa de la difícil situación que afronta el país. Sin embargo, Dimayor estima que este fin de semana se dispute el partido que resta de los cuartos de final y a mitad de semana se empiece a cumplir con las semifinales; eso sí, sin cruzarse con los partidos de Selección Colombia.



Así avanzan las pretemporadas



Once Caldas: el elenco albo inició pretemporada el 18 de mayo, con la realización de pruebas Covid-19 a los integrantes del equipo, como lo dicta el protocolo. Ese mismo día el club anunció la llegada de Misael Riascos y Nicolás Palacios, como nuevos refuerzos.



Iniciaron trabajos de campo con la ausencia del arquero Gerardo Ortiz, convocado a Selección de Paraguay para partidos de Eliminatoria frente a Uruguay y Brasil.



Las bajas confirmadas fueron las de Sebastián Hernández, Fabio Burbano, David Valencia, Antonio Romero, Pedro Valoyes y Carlos Pájaro. La última noticia que entregó el club caldense fue el fichaje de Félix Micolta, quien ya integró sus filas entre 2009 y 2011.



Por otro lado, se habla de la posible salida del atacante David Lemos, quien es pretendido por América, DIM y un equipo el México. El equipo escarlata estaría proponiendo ceder a Diber Cambindo.



Independiente Medellín: el equipo de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez salió a vacaciones tras quedar eliminado de la fase regular de la Liga. Regresó a trabajos hace tres semana y empezó a hacer sus primeros movimientos.



Se confirmó la llegada de Sebastián Hernández, procedente de Once Caldas, y el panameño Miguel Camargo, creativo que jugó con Deportivo Pasto. Respecto a la salida de jugadores se confirmó el préstamo de Juan Manuel Cuesta y Edwin Mosquera al fútbol internacional, así como la rescisión de contrato de Alexis Rolín y James Sánchez.



Una de las noticias más importantes en el inicio de la pretemporada fue la renovación del capitán, Andrés Cadavid. También se especula con la llegada de Jeisson Palacios, para ocupar el lugar de Rolín.



Envigado: otro de los que madrugó a trabajos para el segundo semestre fue el elenco naranja, que lo primero que hizo fue confirmar a su nuevo estratega. Se trata de a José Alberto Suárez, quien llega de dirigir a Jaguares, al que muchos llamaron el equipo ‘revelación’ en el inicio de Liga I. Cabe destacar que José Santa estuvo en los planes para dirigir al equipo antiqueño.



Por lo pronto, Envigado no ha hecho oficial la salida o llegada de jugadores. La apuesta sería mantener la misma base con hombres referentes como Jairo Palomino y Yeison Guzmán, sin descartar la llegada de algún jugador a préstamo.



Jaguares: tras la salida de José Alberto Suárez, el equipo felino anunció a César Torres como su nuevo entrenador. El vallecaucano salió de Alianza Petrolera a finales de 2020 y no dirigió en el campeonato que recién terminó.



El equipo de Montería suma tres bajas (Pablo Bueno, Marlon Sierra y José Luis Chunga) para el segundo semestre, pero no ha concretado ningún fichaje.



Alianza Petrolera: ahora sí, con Hubert Bodhert como técnico en propiedad, la ‘máquina amarilla’ empezó a trabajar muy temprano. El 9 de mayo se llevó a cabo la presentación de los primeros fichajes. La prioridad del cartagenero fue renovar su arco, después de una campaña para el olvido, en la que no consiguieron ganar ningún partido.



Fue así como vincularon al arquero José Luis Chunga en lugar de Ricardo Jeréz; también llegaron Jhon Pérez, Pablo Bueno y Julián Guevara, además del regreso de Yhormar Hurtado y Estefano Arango.



Por otro lado, se habla de un posible trueque con Real Santander por el arquero David Mora, quien llegaría a cambio de Juan Serrano. Además tendrían interés por Elíser Quiñones, Carlos Ramírez y Feiver Mercado.



Rionegro Águilas: ya completan la cuarta semana de trabajos en el oriente antioqueño. El elenco dorado ha confirmado la salida de Jhon Pérez, Carlos Ramírez, Giovanny Martínez, Luis Payares, Anthony Uribe y Elíser Quiñones.



Deportivo Pereira: después de salvar la categoría en la última jornada de la fase regular, los matecañas confirmaron la continuidad de Alexis Márquez como entrenador. Luego disfrutaron de unas semanas de descanso y este 25 de mayo volvieron a trabajos.



Este miércoles, anunciaron el inicio de pretemporada con 36 jugadores a disposición, entre los que aparecen cinco pre-juveniles. Pereira mantendrá su base para el torneo del segundo semestre, pero no se descartan fichajes.