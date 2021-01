Talento de sobra: estos son los jóvenes arqueros a seguir en 2021

Antes de concretar su salida de la Selección Colombia, el entrenador Carlos Queiroz manifestó su preoucupación respecto al futuro del arco colombiano, pues el recambio de David Ospina y Camilo Vargas, a su parecer, tiene pocas variantes.



​Esa fue la razón por la que hizo microciclos con talentos del fútbol colombiano​ y así mismo armó convocatorias con hasta cinco guardametas para irlos acercando al máximo nivel. Ahora bien, ¿en verdad hay que preocuparse por ello?



En diálogo con FUTBOLRED, Carlos Mosquera, una de las grandes revelaciones del 2020 en el FPC, afirmó no estar de acuerdo con dicha sentencia y se animó a nombrar algunas jóvenes promesas del arco para esta nueva temporada.

En cuanto a las preocupaciones de Queiroz, el actual jugador de Patriotas aseguró: “Yo creo que el arco de Colombia tiene un buen presente y excelente futuro con arqueros muy buenos que están saliendo y hacen su debut rápidamente”.

​

Ahora bien para que dichos futbolistas pasen a ser una realidad para el FPC y la Selección, lo más importante es “tener minutos, oportunidades y la confianza que se da uno mismo”. Por lo pronto, está tranquilo porque “las cosas se están haciendo bien”.

​

Con lo anterior sobre la mesa, Mosquera armó un listado de los arqueros sub-25 a tener en cuenta para este inicio de Liga BetPlay:

- Juan Moreno (Millonarios, 21 años): “Rápido, atajador, grande en estatura, tiene personalidad y eso lo hace prometedor. Tiene buen presente y futuro”.

​

- Humberto Acevedo (Deportivo Cali, 23 años): “Aprendió a esperar su momento, es rápido y tiene muy buen posicionamiento”.



- Andrés Cabezas (Deportivo Pasto, 23 años): “Muy técnico. A pesar de no tener minutos es un arquero que por su preparación, ubicación en el arco y técnica llegará a despuntar”.



- Omar Rodríguez (Santa Fe, 24 años): “No es muy alto pero es rápido. Tiene un buen compañero como (Leandro) Castellanos que ha hecho que aprenda cosas. Cuando le dieron la oportunidad la supo aprovechar y no se sintió el cambio”.



- Joan Parra (Envigado, 20 años): “A pesar de su estatura, más bajo que Omar (Rodríguez), tiene muy buenas condiciones y es supremamente rápido. Tiene muchísimo futuro.”.

- Santiago Londoño (Envigado, 25 años): “Aprovechó la salida de Jefersson (Martínez) para adueñarse del arco y ha tenido continuidad y experiencia”.



- Juan Serrano (Alianza Petrolera, 22 años): “Es zurdo, con técnica espectacular, atrevido porque sale a toas las pelotas a cortar centros. Me gusta mucho”.