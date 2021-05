Lo bueno, lo malo y lo feo en las definiciones de los cuartos de final

A la espera de lo que se decida entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, este fin de semana se conocieron a los tres semifinalistas de la Liga BetPlay 2021-I. Duelos sumamente emotivos.



Millonarios dejó en el camino al bicampeón de Colombia, Junior de Barranquilla no tuvo problema alguno frente a Santa Fe y La Equidad dio la gran sorpresa al vencer en el Atanasio Girardot a Nacional.



Con lo anterior sobre la mesa, en FUTBOLRED hacemos un balance de lo que dejaron los cuartos de final:

LO BUENO



El ‘tapabocas’ Equidad: Los aseguradores se hicieron fuertes en Medellín y eliminaron ni más ni menos que al máximo favorito de los play-offs. Defendieron perfectamente, se dieron el lujo de marcar dos goles en el Atanasio y dieron una muestra de valentía. David venció a Goliat.



Millonarios, firme candidato: El equipo de Alberto Gamero logró dejar en el camino al rey vigente y pudo sobreponerse al hecho de no poder jugar en su estadio. Aguantó los 90 minutos e hizo valedero el resultado logrado en Cali. Por si fuera poco, es único líder de la reclasificación.

​

Junior mejora cada vez más: Después de un partido más que digno en Copa Libertadores, la nómina rojiblanca supo manejar su amplia ventaja y aprovechar la falsa localía de Santa Fe. No pasó afugias, mantuvo su arco en cero y demostró que tiene gasolina suficiente para jugar cada 3-4 días.

LO MALO



América no pudo superar la debacle de Cali: Después del terrible resultado en el Pascual (1-2), los escarlatas no pudieron sortear la historia. Cambiaron de entrenador en el camino (dirigió de manera interino Jersson González) y no se vio una muestra de rebeldía. Fin a un semestre repleto de altibajos, pero con la ilusión de un nuevo proceso.



Fracaso de Nacional: El todos contra todos ilusionó a la gran mayoría de los hinchas verdolagas. Sólido líder del torneo, pero en finales decayó. En Bogotá pecó por su nula producción ofensiva, en Medellín fue todo lo contrario: generó, no concretó. Andrade botó penal, abuso de balones aéreos, creativos desaparecidos... domingo para el olvido.



Santa Fe y su falta de gol: En 90 minutos de la vuelta, los cardenales tuvieron 16 disparos y tan solo cuatro de ellos fueron a puerta. Incluso Ramos, delantero centro, no tuvo una sola clara. La ausencia de un ‘killer’ fue su mayor condena.