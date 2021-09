Siete equipos, con paridad en puntos: posiciones de la Liga BetPlay

Arrancó la décima jornada de la Liga BetPlay Dimayor, con el toque especial de ser la mitad del certamen. Los cupos se empezarán a acabar. La fecha que empezó este viernes, se extenderá hasta el lunes. Repase la tabla de posiciones y resultados.

Resultados fecha 10



Medellín 3 - 1 Once Caldas

Envigado 1 - 1 Deportes Quindío

América 2 - 3 Jaguares

Junior 1 - 3 Atlético Nacional

Millonarios 3 - 1 Atlético Huila

Deportes Tolima 1-1 Deportivo Cali

Deportivo Pasto 0-1 Santa Fe

Águilas Doradas 3-0 Atlético Bucaramanga



Partidos por disputarse



Equidad vs Deportivo Pereira

Alianza Petrolera vs Patriotas



Tabla de posiciones



1. Atlético Nacional 28 pts (10pj)

2. Millonarios 22 pts (10pj)

3. Deportes Tolima 19 pts (10pj)

4. Envigado 18 pts (10pj)

5. Alianza Petrolera 14 pts (9pj)

6. Deportes Quindío 14 pts (10pj)

7. América 14 pts (10pj)

8. Medellín 14 pts (10pj)

9. Deportivo Pereira 14 pts (9pj)

10. Atlético Bucaramanga 14 pts (9pj)

11. Jaguares 14 pts (10pj)

12. Águilas Doradas 13 pts (10pj)

13. Junior 11 pts (9pj)

14. Santa Fe 10 pts (10pj)

15. Deportivo Cali 10 pts (10pj)

16. Equidad 9 pts (9pj)

17. Deportivo Pasto 8 pts (10pj)

18. Patriotas 7 pts (9pj)

19. Atlético Huila 6 pts (9pj)

20. Once Caldas 5 pts (10pj)



Tabla del descenso



20. Atlético Huila 94 pts

19. Deportivo Pereira 102 pts

18. Deportes Quindío 102 pts

17. Jaguares 109 pts

16. Patriotas 111 pts