¿Ventaja para Medellín? Pereira y el sufrimiento con goles en contra

Deportivo Pereira jugará por la gloria nacional y lograr quedar campeón de Liga BetPlay 2022-II, en un duelo complicado contra Independiente Medellín en el estadio Hernán Ramírez Villegas, donde los matecañas esperan revalidar el empate de visitante y buscar el resultado que los deje con grandes opciones de alzar el título frente a su gente.



Para este importante choque contra Medellín de Diego González, Deportivo Pereira llega como uno de los mejores equipos de la temporada, donde han logrado mantener un nivel estable desde la llegada de Alejandro Restrepo, manteniéndose como un buen equipo de visitante, pero no ha podido lograr el equilibrio perfecto al sufrir de local y además porque no ha sido un equipo muy goleador, por lo que tendrá que trabajar para acabar esa estadística en la gran final.

Sin duda la motivación del Pereira es lograr el campeonato por primera vez en 78 años y para ellos no existe otra opción que ganar para no terminar sufriendo en una posible tanta de penaltis, además, uno de sus ítems es que no son buenos locales, pero además de ello, sus goles en contra ha sido su peor enemigo a lo largo de la temporada.



En 27 partidos disputados en Liga BetPlay del segundo semestre, Deportivo Pereira ha mantenido una estadística negativa de 31 goles encajados, logrando apenas en 6 veces la portería con cero, por lo que ese ítem deberán derrotarlo en el estadio Hernán Ramírez Villegas si quieren salir campeones.



Esos goles encajados le dan un promedio de 1.1 anotaciones, prácticamente un gol sufrido por partido y eso ya lo vivió contra Medellín en la final ida disputada en el estadio Atanasio Girardot, debido a que comenzó perdiendo y sufrió más de la cuenta, pero el poderoso se encontró con una muralla llamada Harlen Castillo.



De igual manera, aparte de sufrir goles en contra la zona defensiva del Pereira ha sufrido errores que desencadenan en gol, siendo estas en tres oportunidades y centran su juego en despeje de balones con un total de 16 oportunidades.



De esta manera, Alejandro Restrepo tendrá la misión de volver a mantener su arco en cero, pues en cuadrangulares finales también sufrieron a principio de la fase final al sufrir siete goles en contra y solo pudo sostener el cero contra Junior y fue de visitante, por lo que esperan acabar con esa mala estadística y lograr el ansiado título frente a su público.



De momento, el partido va 1-1 para Pereira y Medellín y el título quedó abierto para cualquiera de los dos, aunque la ilusión matecaña es gritar campeón y dar la vuelta olímpica frente a su gente, este miércoles a partir de las 7 de la noche.