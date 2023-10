América y Nacional conocen rivales: cruces de Libertadores Femenina

Terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2023 y este jueves 12 de octubre se conocieron los ocho mejores equipos del certamen que se está jugando en Colombia.

El grupo D fue el último en jugar y América de Cali fue el que terminó clasificando a los cuartos de final de la Libertadores Femenina al golear 4-0 al Club Nacional de Uruguay en el Pascual Guerrero y al aprovechar la categórica victoria de Internacional 4-0 sobre Boca Juniors.



De esta manera, Colombia tendrá en cuartos de final a dos representantes, siendo Atlético Nacional y América de Cali los que buscarán seguir haciendo historia en su país.



Por el lado de Nacional, las verdolagas se enfrentarán a la Universidad de Chile el 14 de octubre, en el estadio de Techo, mientras que América jugará contra Corinthians el 15 del mismo mes en el Pascual Guerrero de Cali.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Libertadores Femenina 2023:





Palmeiras vs Olimpia

Día: sábado 14 de octubre

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)



Universidad de Chile vs Atlético Nacional

Día: sábado 14 de octubre

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)



Internacional vs Colo Colo

Día: domingo 15 de octubre

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)



Corinthians vs América

Día: domingo 15 de octubre

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

